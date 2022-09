Domácí trenérský štáb v utkání provedl jediné střídání. To se ale nakonec ukázalo jako klíčové, byť nasazení Svobody bylo v 58. minutě vynucené zraněním Pokorného. Osmnáctiletý mladík se každopádně své půlhodiny zhostil parádně.

Prvním dvougólovým střelcem utkání byl ovšem o téměř dvacet let starší kapitán hostů Maxa. Po jeho ráně na 1:3 se utkání, v němž domácím utekly začátky obou poločasů, zdálo být rozhodnuté. Suverénně zakončující Svoboda ale zanedlouho vykřesal snížením jiskru a v jednom z posledních útoků rozpoutal velkou domácí radost.

Dobrý začátek, špatný konec. Libiš potřetí zopakovala stejný výsledek

„V našem rozpoložení jsme za bod v devadesáté strašně rádi, je pro nás určitě cenný a důležitý,“ těšilo hrajícího trenéra Jana Studeného odvrácení hrozící druhé porážky v řadě.

Herně to podle něj nebylo úplně ono. „Bohužel jsme nechytli začátky poločasů. Po zbytečném rohu jsme neuhlídali hráče a ve druhé půli to samé. Kluci ale makali, bylo to vydřený. Škoda i dalších šancí, které jsme měli,“ shrnul duel a uznal i kvalitu soupeře, který týden předtím přejel 6:0 Starou Boleslav.

To Mělničtí zatím zdaleka tak plodný podzim nezažívají, na tři vstřelené branky v utkání se dostali teprve podruhé. „Loni nám tam padala každá druhá šance, teď máme se střílením gólů velký problém,“ tuší Studený, kde tým nejvíce tlačí bota.

Věří, že k oživení by mohlo přispět i angažování Michala Voljanského na pozici asistenta. „Oslovil jsem ho, aby nám pomohl. Má nějaké zkušenosti. Určitě zase přinese do týmu něco nového,“ řekl na adresu svého někdejšího parťáka z Ovčár, či Kel, který na Pšovce v minulosti působil i jako hráč.

Hostující trenér David Linhart byl z výsledku po průběhu zápasu hodně zklamaný. „Věděli jsme, že Mělník má problémy a nelepí mu to, chtěli jsme jednoznačně vyhrát. Po výborném začátku, kdy jsme se brzy ujali vedení, jsme podle mě brzy ustoupili do bloku a nabídli svoji chybou v rozehrávce soupeři vyrovnání. Po výborném výkonu Ládi Maxy, který dal dva góly a udržel spoustu míčů, jsme vedli 3:1 a o vítězství po katastrofálních chybách v obraně přišli až v 92. minutě po jednoduchém nakoplém balonu. Soupeř si sám nevypracoval vůbec nic, všechny tři góly jsme mu připravili my svoji lajdáckostí a ležérností sami,“ zlobil se Linhart.

7. kolo: Poříčí n. S. - Votice 2:1 (16. Peroutka, 26. Balata - 38. Radačovský), Dol. Bousov - Čelákovice 3:1 (21. z pen. Pažout, 25. Keszeg, 36. Falta - 31. Brabec), Nymburk - Boh. Poděbrady 3:1 (7. a 31. Novotný, 73. Bílek - 66. z pen. Havránek), St. Boleslav - Luštěnice 0:1 (70. Hůlka), Pš. Mělník - Hlízov 3:3 (70. a 90+2. Svoboda, 33. Šára - 47. a 67. Maxa, 3. Tafel), Vlašim B - Úvaly 1:5 (35. Lehovec - 55. a 75. Urban, 17. vl. Houda, 24. Křelina, 77. Flóro), Býchory – Sn Poděbrady 1:0 (64. Chadraba), Čáslav B – Lysá n. L. odloženo kvůli nezpůsobilému terénu na 5. října