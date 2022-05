Zápas byl rozhodnutý během chvíle, góly v hostující síti přibývaly geometrickou řadou. Ovšem pouze do přestávky, během ní hodilo vedení hostů do ringu pomyslný ručník. Zatímco na domácí hráče a příznivce odstoupení působilo, že Mělničtí chtějí být včas doma na televizní utkání Slavie s Plzní, trenér FC trval na tom, že nebylo zbytí.

Libišské myšlenky na zisk rozprášil Černý. Skóre je alarmující, přiznal kouč

„Dohrávali bychom v devíti. Už takhle je to pro nás obrovská ostuda," reagoval Jan Liška na dotaz, zda zápas skutečně nešlo nějakým způsobem dohrát. Tým podle něj dohnaly dlouhodobější problémy s úzkým kádrem. „Na zápas se mi omluvilo celkem devět hráčů včetně těch stabilních, kteří hrají v základní sestavě. K utkání jsme jeli s asi sedmi dorostenci, kteří měli za sebou včerejší zápas své kategorie, někteří nastoupili polozranění," uvedl.

Rozladění v domácím táboře tím ale příliš neobměkčil. „Jsme dost naštvaní. Z mého pohledu by se měli někteří naučit prohrávat. Když vysoko prohrávám, tak to neznamená, že to zabalím a odstoupím ze zápasu,“ byl hodně rozmrzelý šéf klubu z Nymburska Josef Šátek. „Soupeř nahlásil zranění hráčů a už nenastoupil. Beru to jako neúctu k divákům, kterých tady bylo celkem dost. Takže vlastně není co hodnotit,“ ulevil si Šátek.

Žádné čáry! Dynamo "ugrilovalo" lídra, tomu chyběla hlavní zbraň

Na hodnocení tak zbyl jen první poločas, v němž domácí jasně dominovali. „Vlétli jsme na na a za chvíli vedli tři nula. Po půlhodině jsme vedli osm nula. Byli jsme lepší po všech stránkách a výsledek byl dopředu daný. Soupeř se ale zachoval nesportovně. Přijeli k prvnímu, tak museli s porážkou počítat. Nám, hráčům a ani divákům se to nelíbilo. Tohle se mi ještě nestalo, na takovéto úrovni je to divné,“ dodal Josef Šátek.