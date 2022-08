Dokonce dvouciferný počet branek (8:3) nabídlo střetnutí v Kosmonosech. Béčko sice v souboji s mělnickým FC inkasovalo jako první, pak ale začala úřadovat dvojice Maryška – Hlaváček. Hosté se také ve druhé části prosadili dřív, kontaktní gól na 4:3 byl ale jejich labutí písní. Už zmíněné duo v dalším průběhu zkompletovalo po hattricku. V závěru pak narostla porážka Mělníka do rozměrů, s nimiž se setkával i při jarním sestupu.

To Rejšice si nový začátek pokazit nedaly a triumfovaly na hřišti nováčka z Mělnicka. Všestudy si svou premiéru v kraji nejspíš vysnily jinak, i když herně to žádný propadák nebyl. Jenže brzy prohrávaly, do půle přišly ještě o zraněného brankáře Lorence. Zkušená dvojka při chytání míče dopadla tak nešťastně, že si vykloubila ukazováček levé ruky. Do brány tak stejně musel v přípravě lehce zraněný Michovský.

Sestava překvapila i hráče, smál se kouč Dynama. Vítězné napodruhé i Kralupy

Ve druhém poločase zkušení hosté svůj náskok ještě zdvojnásobili. Že bude i o patro výš platný, ukázal hned napoprvé autor 24 branek z loňského přeboru Boleslavska. Václav Kohout se po přestupu z Řepova uvedl dvakrát. V závěru se dočkali i domácí. Ty vedl z lavičky expšovecký Jiří Kaiser. Ivo Lorenc ale potvrdil, že trenérem zůstává on a v případě otce jedné z nových tváří šlo o výpomoc domluvenou na zápas, v němž zaskakoval mezi tyčemi.

„Soupeř potvrdil, že s Mynářem a Kohoutem má velkou útočnou sílu. Těžšího jsme si jako nováček na úvod asi nemohli přát. My jsme v prvním poločase doplatili na neproměňování šancí. Vzápětí přišla ještě větší ťafka v podobě penalty těsně před poločasem. Co jsem viděl, tak z kluků jsem měl dobrý pocit. Herně to bylo slušný. Znát ale byla nervozita a narušilo to i mé střídání,“ skládal střípky úvodní porážky Ivo Lorenc, který na Bulovce absolvoval nepříjemné rovnání prstu. V týdnu už se ale znovu plánuje zapojit do tréninkového procesu.

Zapracovat pak budou muset ve Viktorce také na zázemí hřiště, v zápise se totiž od rozhodčího objevily některé nedostatky v nejbližším okolí hrací plochy. Nutné bude především odstranění větví zasahujících do hřiště. „Nějaké úpravy už jsme dělali. Počítáme s tím, že vše vyřešíme,“ komentoval Lorenc připomínky od sudích, jejichž výkon jinak oznámkoval jasnou jedničkou.

Divize: Libiši vedení uplavalo a nedohrála, Neratovice slaví první výhru

Úřadující přeborník Boleslavska si v jeho případě obnovenou premiéru v kraji užil mnohem víc. Radost z brankového ohraničení přestávky v Byšicích nepřekazilo béčku Benátek snížení soupeře ani vyloučení jednoho ze střídajících v závěru. Zmij posbíral dvě žluté během necelých dvaceti minut na trávníku.

Že byli hosté s výraznou převahou střel i rohů lepší, potvrdil i trenér poražených Daniel Hnízdil. „Kazili jsme moc přihrávek, a to nás stálo hodně sil. Ale do poslední minuty jsme se rvali o vyrovnání,“ hodnotil.

Byšice si při odchodech řady členů naposledy bronzového týmu vypomohly víceméně hráči z vlastních zdrojů. Jak věští i úvodní porážka, čeká je nejspíš mnohem těžší sezona než ta minulá, v níž za celý podzim prohrály pouze dvakrát.

Se stejným výsledkem jako Záryby se ze hřiště soupeře vrátil i Lužec. V Hovorčovicích nedokázal najít odpověď na branku inkasovanou už v osmé minutě. Eletis z lavičky a v závěru i přímo z placu vedl Martin Tauchman, který převzal trenérskou taktovku po Josefu Balogovi. „Za jeho práci jsme mu poděkovali a přispěl k záchraně, ale už má věk a zmáhalo ho to,“ vysvětlil Martin Tauchman.

Video: Parádní góly a obrat. Okresní derby patřilo Pěčicím

Úvodní porážku stavěl jednoznačně na vrub slabé střelecké potenci. „Výkon se mi líbil, výsledek bohužel ne,“ shrnul. „Byli jsme lepším týmem, ale umřeli jsme na neproměňování šancí. Jen Jarda Uher měl dvě, Hruška šel sám na brankáře. Druhý poločas už byl rozkouskovaný a tempo nebylo takové. Zkusíme to napravit v Pěčicích,“ doplnil s připomínkou náročného programu na startu sezony.

3. kolo (1. hrané): Bakov – Pěčice 2:3 (7. a 70. Mačák – 11. Šťastný, 53. Novák, 66. Bartoň), Velvary B – Libčice 1:1 (32. Valenta – 52. Tenkl), Všestudy – Rejšice 1:4 (85. Koudelka – 55. a 76. Kohout, 10. Obrázek, 46. z pen. Mynář), Kosmonosy B – FC Mělník 8:3 (19., 24. a 85. Maryška, 27., 37. a 72. Hlaváček, 86. Hutsalyuk, 90. Husák – 8. a 48. Pudil, 33. Šelemberk), Byšice – Benátky B 1:2 (69. Macháček – 41. Vlček, 46. Zedníček), Chotětov – Záryby 1:0 (61. Koníček), Hovorčovice – Lužec 1:0 (8. Pouzar)