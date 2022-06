Zápas mezi Pšovkou a Sokolčí se dlouho jevil jako ten, který by na poslední chvíli mohl rozhodovat o postupu. Hosté z Nymburska k němu ale nakonec mohli vyrazit už v naprostém klidu a s vítězstvím v soutěži v kapse.

Namále ovšem měla jejich série bez porážky trvající už deset kol. Domácí dali vedoucí branku na 2:1 minutu před koncem, ale hosté stihli ještě srovnat. Při obou gólech si pomohli standardní situací.

Drsná záchrana Lužce. Od přeboru byl jen minuty, v nastavení létaly pěsti

„Na to, jaké bylo horko, měl zápas docela slušnou kvalitu,“ mínil hrající trenér Pšovky Jan Studený. „Sokoleč byla herně lepší, byla více na míči, ale dá se říct, že v první půli moc šancí neměla. Zhruba po dvaceti minutách jsme se dostali do vedení, když jsme proměnili samostatný nájezd. Pár minut na to jsme šli opět sami na branku, ale tentokrát jsme nedokázali šancí využít. Do poločasu se podařilo hostům vyrovnat po rohovém kopu,“ popsal Studený úvodní dějství.

To druhé se hrálo podle podobného scénáře. „Na začátku mohli jít hosté do vedení, samostatný nájezd ale nevyužili. Ve druhé půli už tolik šancí nebylo. V poslední minutě se nám povedlo vstřelit druhou branku po hrubé chybě hostující obrany. Vedení jsme bohužel neudrželi, hned v další minutě se hostům podařilo vyrovnat. Opět to bylo po standardní situaci,“ dodal Jan Studený.

V Zárybech v sobotu nebylo po sestupu ani vidu ani slechu. Domácí si rozlučku užili, jak to ve své partě umí. Výbornou náladu navodila už vítězná přestřelka béčka (7:5) v předzápase. Pokračovala slavnostním nástupem hráčů doprovázených budoucími oporami klubu.

Okresní fotbal: Počaply a Hostín míří o patro níž, Vraňany zachránili sousedé

Hned v úvodu zápasu pak přišel dárek od divišovského brankáře Šimáčka. Tomu se při malé domů zamotal míč mezi nohama a „všudybyl“ Carmine měl cestu k vedoucímu gólu volnou. Druhý úspěch povzbuzených domácích pak na sebe nechal čekat sotva dvě minuty, to slavil po parádním průstřelu Školák. Konečnou podobu pak dával ještě před půlí výsledku Mareček.

Duel v Poděbradech měl jasného favorita v domácích. Ti nechávali své příznivce nečekaně dlouho v napětí. První z plejády šancí totiž proměnili až ve druhém poločasu. „Povinné“ vítězství nad předposledním nakonec nabralo pro hosty přijatelný rozměr 2:0. V padesáté minutě udeřil Mišák, výhru pečetil o dvanáct minut později Riesz.

30. kolo: Čelákovice – Mn. Hradiště 0:2 (77. Vegricht, 88. z pen. Sabol), Čáslav B – Rejšice 8:2 (46. a 78. Mužátko, 1. Havrda, 17. Chábera, 24. Bašek, 48. Spáčil, 65. Tůma, 82. Vyhnánek), D. Bousov – Průhonice 4:0 (9. Keszeg, 29. Šolc, 53. Bělík, 89. Falta), Pš. Mělník – Sokoleč 2:2 (18. Rypka, 89. Kvída – 35. Šťastný, 90. Fink), Hlízov – Jesenice 7:0 (4. a 49. Puk, 5. Šusta, 12. Král, 13. Vyhnánek, 17. Para, 30. Tafel), Sn Poděbrady – FC Mělník 2:0 (50. Mišák, 62. Riesz), Záryby – Divišov 3:0 (7. Carmine, 9. Školák, 38. Mareček), Luštěnice – Pěčice 1:1 (38. z pen. Grus – 90. Makovec)