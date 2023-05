"Kluci se poučili a bylo z nich cítit, že nechtějí prohrat. Bylo to takové remízové utkání. Sice jsme první inkasovali, ale touha nenechat všechny body soupeři byla viditelná," chválil přístup svých hráčů trenér domácích Karel Kristen.

Důležitým momentem utkání bylo vyloučení autora vedoucí branky hostí Tomáše Abrhama. Stoper bránil mladičkého brankáře Vajshajtla, jehož atakoval protihráč, i když už držel míč v rukách. Běžela 85. minuta a za strčení do protivníka byl po radě asistenta sudího vyloučen.

"Soupeř nám to usnadnil svoji nedisciplinovaností," potvrdil Kristen s tím, že na domácí straně stálo i štěstí. "Kladno neřešilo dobře finální fázi v posledních deseti minutách, protože utkání by asi bylo rozhodnuté dřív. Takhle jsme žili do posledni minuty, kde jsme to přetavili ve vyrovnávací branku. Remíza je za mě spravedlivá."

Trenér Kladna Tomáš Abrham starší syna za vyloučení nechválil, zároveň ho nechtěl zatratit. "Vletí tam do gólmana, takže ta reakce přijde, i když měl Tomáš emoce udržet. Byl to důsledek celého zápasu. Já mám rád chlapský fotbal, kluky k němu vedu, ale tady byly některé zákroky hodně za hranou a jsem rád, že jsme přišli o jediného zraněného Honzu Pechra," mračil se Abrham.

Nicméně podle karet se nijak tvrdý zápas nehrál. Domácí měli jedinou žlutou, hosté dvě plus zmíněnou červenou. "Vím o tom, rozhodčí to prostě nechal hrát takhle. Těžko s tím něco udělám," mávl rukou Abrham.

Nudu první půle rozčeřila pouze nucená střídají zkušených domácích borců Maříka a Culka. Ve druhé se Kladno zlepšilo a výsledkem byla branka Abrhama mladšího po vrácené standardce.

Pak už přišly hektické okamžiky závěru. Nejdříve červená karta (85.), pak drtivý tlak domácích a nakonec trochu zaváhání mladíčka Vajshajtla, jemuž vypadl centr a pohotový střelec Krejza vyrovnal.

"Trochu se nám to vrátilo za Králův Dvůr, kde jsme to tam na konci docpali my. Je to škoda, ale čeřit vodu chceme dál. Ve středu nás čeká dohrávka ve Vestci, ta hodně napoví," připomněl zápas na půdě druhého celku tabulky Tomáš Abrham.

FK Kralupy 1901 - SK Kladno B 1:1 (0:0)

Branky: 90. Krejza - 71. Abrham. Rozhodčí: Kurka. ŽK: 1:2. ČK: 85. Abrham (Kl.). Diváci: 137.