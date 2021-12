Pamatuje, že byste někdy dostal dvě červené během poloviny soutěže? Nahrálo roli třeba to, že jste až dosud soutěž této nižší úrovně nehrál?

Ne, to si nepamatuji, protože se to nikdy nestalo. Nicméně první červená (v Hovorčovicích, porážka 1:2) byla za dvě žluté, kdy si osobně myslím, že šlo o normální souboje a ve vyšších soutěžích by se to asi posoudilo trochu jinak, takže to roli skutečně hrát mohlo. Druhá červená (v Líbeznicích, při výhře 3:2, v závěru za surovou hru) asi byla oprávněná a z mé strany naprosto zbytečná. Pokladník mi to taky pěkně spočítal.

Celý tým po pomalejším rozjezdu nakonec zimuje v čele tabulky s těsným náskokem na Byšice. Je to podle vás dostatečně výhodná pozice k naplnění postupového cíle?

Jsem rád, že přezimujeme na prvním místě. Sezona bude ještě náročná. Čekají nás zápasy v Byšicích a ve Staré Boleslavi, kde to bude nesmírně těžké. Pevně ale věřím, že sezonu zvládneme a na konci budeme slavit postup.

Celkově splňuje angažmá v Kralupech vaše očekávání?

Ano, určitě splňuje. Do Kralup mě přivedl Karel Kristen, a to je záruka kvality. Kluci, kteří už v týmu byli, nás dobře přijali a podařilo se nám vytvořit dobrou partu. Teď nám to šlape. Musíme udělat dobrou zimní přípravu a navázat na výkony, které jsme předváděli.

Stanislav Mařík zažil úspěšný podzim nejen ve velkém fotbale v Kralupech. Čelní postavení zaujímá v jedné ze skupin celostátní superligy malé kopané i s týmem pražského Staropramenu, jehož je čerstvě dvaatřicetiletý reprezentant kapitánem.

