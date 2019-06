„Po třiceti kilometrech se nám rozbil autobus, odešlo mu snad turbo. Hodinu a půl jsme na benzínce čekali na druhý odvoz,“ popsal nečekané komplikace při cestě na Benešovsko trenér Záryb Petr Vlk a ocenil přístup domácích i rozhodčích. „Bez problémů na nás počkali. Zachovali se férově a fantasticky, jak to má mezi normálními lidmi v podobných případech být. Chtěl bych jim za to ještě jednou poděkovat.“

V samotném utkání šla vděčnost stranou. Zárybští hned v úvodu soupeře zaskočili vedoucím gólem. „Byli jsme od té doby suverénně lepší, bohužel jsme to už ale gólově nepotvrdili. Měli jsme tam dvě tři opravdu tutové šance,“ posteskl si Petr Vlk. O to víc, že soupeř srovnal krok. „Druhá půle už byla vyrovnanější, ale i tam jsme měli větší šance,“ dodal.

Nedáš-dostaneš se tentokrát nenaplnilo jen zásluhou brankáře Michala Šulce, který v předposlední minutě lapil domácímu kapitánovi Hanušovi penaltu. „Předvedl asi nejlepší výkon v celé sezoně,“ chválil sám brankář Vlk svého následovníka. V rozstřelu to hostům tentokrát na druhý bod nevyšlo.

Konečné první nesestupové místo ve skupině, byť s bodovým náskokem, není zrovna podle představ zárybského vedení. „První polovina sezony byla dobrá. Ve druhé jsme se potýkali s odchody až sedmi hráčů základní sestavy. Se zabudováním mladších a nezkušených jsme se prali a nebylo to příliš úspěšné. Důležité je, že jsme se zachránili. Musíme ale s panem Burešem zapracovat na doplnění a dál makat,“ zhodnotil Petr Vlk ročník, v jehož poločase převzal tým po Zdeňku Svobodovi.

Pšovka naopak jarní částí předčila tu podzimní o šest bodů, což v celkovém součtu stačí na umístění v lepší polovině tabulky, konkrétně osmé příčce. Kouč Studený, který tým převezme na nový ročník, má na čem stavět.

„Na podzim jsme se hledali a i přes nějaký dobrý zápas to ještě nebylo ono. Jaro ale bylo fotbalově slušné. Kluci už dělali, co jsem po nich chtěl, a bylo to vidět. Jim i vedení na čele s předsedou panem Šťastným a asistentem Drápalem strašně děkuji, že jsem mohl trénovat takovou super partu,“ udělal tečku za svým trenérským angažmá loučící se Miloš Mrvík.

Pod závěrečným nezdarem v Čáslavi se podle něj podepsala nekompletní sestava. I tak nebyl zápas zcela marný a také hosté si vypracovali své šance. Góly ovšem střílela jen domácí rezerva, v první půli jeden, ve druhé dva.

Vůbec nejlépe si z Mělnicka v I. A třídě vedla Nelahozeves, byť na hřišti zkušenostmi naditého Vestce už Dynamo svých 52 bodů nerozšířilo. Skončilo i tak ve skupině A na šesté příčce. „Sezona dopadla bodově úžasně. Uvidíme, jestli bude platit, že druhý rok je těžší,“ shrnul Daniel Kaplan úspěšný návrat do soutěže.

Do duelu s ex-ligovými borci Novotným a Bílkem vyslal zřejmě nejmladší sestavu v sezoně. „Chyběli nám čtyři nejstarší hráči. Chtěli jsme, aby si na krásném hřišti zahráli všichni,“ osvětlil kouč Dynama. „Proti zkušenému mančaftu jsme při absenci Honzy Vorla dělali hloupé chyby v obraně, což rozhodlo jinak celkem vyrovnané utkání,“ mínil Kaplan.

Jeho tým „namazal“ Michálkovi ke gólu hned v první minutě. Oklepat se ale hosté zvládli, přestože do půle ještě nechali při rohu trestuhodně volného rekordmana v počtu získaných titulů Novotného. Ke snížení vyzval střídající Vít Kratochvíl Křtěna, radost z penaltového vyrovnání po faulu na Kučeru ale hostům vydržela jen krátce. Domácí po standardní situaci ztrestali i další chybu.

SKUPINA A

Vestec – Nelahozeves 3:2 (2:0)

Branky: 1. a 87. Michálek, 31. Novotný – 76. Křtěn, 85. Holý z pen. Rozhodčí: Prosr. ŽK: 2:2. Diváci: 82.

Konečná tabulka

1. Komárov 30 23 3 2 2 88:34 77

2. Kosoř 30 22 0 1 7 87:52 67

3. Vestec 30 21 1 1 7 86:45 66

4. Klecany 30 18 1 1 10 95:55 57

5. Jíloviště 30 16 2 3 9 76:50 55

6. Průhonice 30 13 6 1 10 79:58 52

7. Nelahozeves 30 15 2 3 10 75:56 52

8. Votice 30 16 0 1 13 59:41 49

9. Podlesí 30 13 1 2 14 60:58 43

10. Mníšek pod Brdy 30 11 2 3 14 50:54 40

11. Doksy 30 10 3 0 17 49:72 36

12. Tochovice 30 8 3 3 16 50:76 33

13. Velká Dobrá 30 8 3 1 18 63:83 31

14. Cerhovice 30 7 1 4 18 43:70 27

15. Jílové 30 4 2 3 21 49:93 19

16. Petrovice 30 3 2 3 22 36:111 16

SKUPINA B

Čáslav B – Pšovka 3:0 (1:0)

Branky: 14. Ronovský, 60. Jelínek, 67. Kořínek. Rozhodčí: Brožek. ŽK: 2:1. Diváci: 55.

Divišov – Záryby 2:1 np (1:1)

Branky: 38. Vondrák – 5. Reisinger. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 2:3. Diváci: 99.

Konečná tabulka

1. Kosmonosy 30 19 5 2 4 84:31 69

2. Lysá nad Labem 30 16 7 2 5 65:46 64

3. Vlašim B 30 16 5 2 7 66:43 60

4. Divišov 30 15 3 3 9 59:56 54

5. Mnichovo Hradiště 30 13 3 5 9 64:40 50

6. Dolní Bousov 30 12 4 3 11 44:48 47

7. Čelákovice 30 11 3 5 11 62:44 44

8. Pšovka Mělník 30 11 3 5 11 47:56 44

9. Pěčice 30 11 3 2 14 58:66 41

10. Rejšice 29 11 1 5 12 47:48 40

11. Luštěnice 29 11 2 3 13 33:44 40

12. Český Brod B 30 11 1 4 14 59:58 39

13. Čáslav B 30 8 4 5 13 50:60 37

14. Záryby 30 8 5 2 15 61:72 36

15. Úvaly 30 6 3 4 17 39:75 28

16. Semice 30 6 2 2 20 34:85 24