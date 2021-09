Druhé dějství podle něj bylo už jen o vůli. „Upřímně smekám před Jirkou Mikulou, který se jako hráč odvážně postavil mezi tři tyče. Stejně tak před kluky, kteří chodí pravidelně trénovat, bojují o každý míč a na hřišti nechají vždy maximum. Pevně doufám, že horší už to být nemůže a budeme bojovat dál.“

„Se soupeřem jsme drželi krok a po jeho úvodním tlaku, ze kterého padla i první branka, jsme se začali dostávat do slibných příležitostí, nicméně v cestě nám nestál jen brankář domácích, ale především pak naše žalostná koncovka. Kdybychom proměnili dvě tři šance, utkání se mohlo vyvíjet jinak. Bohužel se tak nestalo a o vítězi bylo rozhodnuto už do poločasu,“ litoval Franěk.

„Ve druhém poločase jsme chtěli něco změnit, na soupeře jsme nastoupili, ale on nám udělil lekci z produktivity a přidal třetí branku. Pak se zápas už jen dohrál. Máme hodně zraněných nebo marodů a nemůžeme to adekvátně nahradit,“ uvedl Lovětínský.

„Začátek byl oboustranně opatrný, my jsme byli možná o něco více na míči, ale bylo to bez vyložené šance. Soupeř nás překvapil dvěma rychlými brejky a v rozmezí jediné minuty nám dal dva góly,“ litoval po utkání předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský.

