Dvě remízy, dvě porážky, výhry před vlastními diváky se nováček soutěže dočkal až na pátý jarní pokus. „Vyhráli jsme bojovností, disciplínou a týmovostí. Sice nám chybělo pět hráčů základní sestavy, ale ti, co nastoupili, je plně nahradili,“ uvedl po utkání trenér Kralup Karel Kristen, podle jehož slov pomohlo i „nastavení“ soupeře z Klecan: „Ulehčil nám to tím, že od třetí minuty si jen stěžoval na rozhodnutí rozhodčích a nevěnoval se svému výkonu.“

„Šestibodový“ duel, v němž proti sobě nastoupili dlouholetí spoluhráči z Libiše Jiří Kabyl mladší, Kamil Šídlo a na druhé straně Patrik Zuskin, rozhodla penalta ze závěru prvního poločasu. Po zákroku Davida Průchy na Houžvičku ji proměnil Miloslav Houška, který rozhodl i před týdnem na Dynamu. „Když není Mařík (zranění), tak jsou určení další tři lidi a penaltu zahrává, kdo jak se cítí,“ komentoval „šestibodového“ střelce posledních kol trenér Kristen. Penalta byla podle něj jasná.

„V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Včas jsme dostupovali, měli odražené míče a dobře se pohybovali i kombinovali,“ chválil Kristen především středovou řadu. „Do druhého jsme chtěli vstoupit aktivně, ale jak už to bývá, báli jsme se o výsledek. Soupeř toho využil a přitlačil nás. Postupem času nám docházely i síly. Urputností jsme to ale odbránili a získali tři body. Kluci zaslouží pochvalu za tento i předchozí zápas,“ dodal trenér Kralup.

Hostům se po utkání pochopitelně mluvilo vzhledem k výsledku a průběhu mnohem hůř. „Hodnotí se mi to hrozně těžko. Měl jsem na noze tři gólové situace,“ posteskl si kanonýr Klecan Antonín Hrdina a navázal: „Za první poločas tým nemůžu pochválit, ale za druhý to bylo jiná hra, dostávali jsme se do šancí, byli jsme aktivní a vytvářeli jsme si daleko víc šancí.“

S devatenácti góly druhý nejlepší střelec celé soutěže neponechal zcela bez komentáře ani výkon rozhodčího Lukáše Hájka, byť odmítá, že by se na něj během zápasu s týmem zaměřoval. „Nerad bych chtěl výkon hlavního zkritizovat. Na takové úrovni a v téhle situaci mi to přijde opravdu zbytečné. Ať si každý sáhne do svědomí sám,“ prohlásil prvoligový futsalista. Ani odpískanou penaltu pak přímo nezpochybňoval. „Ale jestli takovou pískne, měla se písknout i na mě, kde bylo slyšet přes celé Kralupy, že mě protihráč nakopnul,“ dodal trpce.

Kralupy si pět kol před koncem polepšily na šesté místo, Klecany s tříbodovou ztrátou uzavírají lepší polovinu tabulky.