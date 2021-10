Zatímco Pšovka i podruhé odčinila venkovní zaváhání a na domácím hřišti zůstává stoprocentní, sousedé z mělnického Podolí po doslova svátečním druhém bodovém zisku v soutěži znovu ukázali horší tvář. V Čelákovicích stačili na pokažení chuti k sobotnímu obědu dva hráči domácího Unionu, kteří se celkem podělili o šest gólů.

Veselo naopak zůstává v Zárybech. Na potvrzení první venkovní výhry po více než dvou letech stačil proti Rejšicím jediný gól. Plusový a vzhledem k postavení soupeře v popředí tabulky i velmi cenný bod přivezli fotbalisté Nelahozevsi. V Klecanech byla u remízy i nová brankářská posila Dynama. Pavel Heimrath nejmladší se mezi tři tyče postavil k mistrovskému utkání po téměř dvou letech. Naposledy chytal okresní přebor za Vojkovice.

„Chtěl jsem s fotbalem už nadobro skončit, začínalo toho být hodně - rodina, práce, vlastní zakázky. Těsně před koncem přestupového období mi Daniel Kaplan přes dědu vzkázal, abych jim šel občas pomoci. Nejdříve jsem nechtěl, ale nakonec mě trenér přesvědčil, abych se občas ukázal na zápase, když budu moct," přiblížil svůj comeback jednatřicetiletý pokračovatel rodinné brankářské tradice. „Nakonec jsem rád, že mě přesvědčil. Sobotní zápas jsem si díky velice dobrému výkonu spoluhráčů užil a vrátil mi znovu chuť do fotbalu," dodal gólman, který už v Dynamu před lety hostoval.

Pšovka – Dolní Bousov 3:0 (2:0)

Jan Studený, trenér Pšovky: „Anglický týden jsme zakončili výhrou. Žádná velká podívaná to nebyla, ale důležité jsou body. Do vedení jsme šli už v první minutě. Další dva góly jsme vstřelili po standartkách. Soupeře jsme do vyložené šance nepustili a standardní situace jsme si tentokrát pohlídali. Dá se říct, že jsme měli utkání celkem pod kontrolou. Měli jsme několik dalších šancí, ale nakonec jsme využili pouze tři a zaslouženě vyhráli.“

Luděk Holub, trenér Bousova: „Na Pšovce jsme si po celkem dobrém úterním utkání v Průhonicích slibovali nějaký zisk. Bohužel už před zápasem se omluvili tři hráči ze základu, což byla první komplikace. Po nešťastném začátku, kdy jsme hned v první minutě nepohlídali centr do vápna, se nám během první půle zranili další dva. Po druhém gólu, který padl po centru z trestňáku, už byla naše pozice do druhé půle složitá. Mělník kontroloval hru a po další standardní situaci přidal třetí gól. Pak už šlo jen o to dohrát bez nějakého většího přídělu. Tři góly odpovídají vývoji. Ještě nás podržel i brankář Sýkora. Vzhledem k našemu rozpoložení jsme lepší výsledek asi uhrát nemohli.“

Čelákovice - FC Mělník 6:2 (2:0)

David Franěk, asistent trenéra Mělníka: „Těžko hledat slova pro naše výkony v posledních kolech. Jedinou světlou výjimkou byl domácí zápas proti Poděbradům. Hrajeme naivně, dostáváme se sice do šancí, ale nedokážeme proměnit ani ty stopadesátiprocentní, porážíme se sami nedisciplinovaností. Víkend co víkend pořádáme den otevřených dveří v naší obraně, kterou necháváme čelit nájezdům ze středu pole. Pokud nám nezahrají stabilní opory, nemůžeme očekávat, že otěže převezmou ročníky 2002+. Celá situace je dozvukem dob nedávných a my se musíme dívat dopředu a odstřihnout se od minulosti. Nějak doválčíme podzim, a pokud chceme pomýšlet na důstojnou roli v soutěži, respektive na záchranu, musíme přes zimu projít zásadní restrukturalizací.“

Milan Šikl, sekretář Čelákovic: „Asi třicet minut bylo utkání vyrovnané, nehráli jsme nejhůř, utkání se odehrávalo hlavně mezi šestnáctkami a šance na obou stranách byly jen malé. Zbylých patnáct minut jsme se zmátořili a ke konci poločasu jsme dali dva góly. Začátek druhé půle vyšel zase lépe hostům, snížili po zbytečné chybě, ale když jsme dali třetí gól, bylo po nich. Hosté sice ještě jeden gól dali, ten byl krásný, ale na odpor neměli síly. V obraně měli průchoďák. Náš Dalekorej se předvedl čtyřmi góly.“

I. A třída, skupina A

10. kolo (9. hrané): Vestec – V. Dobrá 1:0 (22. Michálek), Libušín – Zdice 3:2 (10. Abrham, 56. vl. Falc, 75. Obradovič – 74. a 77. Krůta), Jíloviště – N. Strašecí 3:4 (56. Rajnoch, 65. Pospíchal, 69. Malý – 9. a 16. Holub, 30. Krupička, 51. Sklenka), Sp. Příbram – Podlesí 0:2 (12. Drašnar, 52. Valta), Klecany – Nelahozeves 2:2 (49. Dvořák, 51. Smíšek – 34. Kochman, 57. z pen. Krejza), Sedlec-Prčice – Chlumec 1:2 (77. Hájek – 48. Krejča, 82. Šedivý), SK Rakovník B – Votice 2:2 (9. Červený, 26. Ahmin – 18. Kramný, 51. Sládek), Mníšek – Doksy 0:9 (30. z pen., 50. z pen., 79., 84. a 87. Nesládek, 37., 41., 51. a 60. Balík).

I. A třída, skupina B

10. kolo (9. hrané): Čelákovice – FC Mělník 6:2 (41., 44., 64. a 79. Dalekorej, 76. a 86. Pánek – 57. Antoš, 82. Hrodek), Divišov – Jesenice 9:1 (9., 18. a 29. Vondrák, 3. Babický, 22. Janovský, 24. Šmíd, 50. Hanuš, 75. Campodonico, 90. Vašírovský – 26. Novotný), Pěčice – Sokoleč 0:7 (25., 32. a 53. Ramšák, 2. Javorek, 13. Křivánek, 37. Kozel, 83. Křivánek), Luštěnice – Průhonice 0:0, Záryby – Rejšice 1:0 (55. Carmine), Sn Poděbrady – Mn. Hradiště 3:2 (9. z pen. Bernard, 24. Šulc, 70. Havrda – 40. Geissler, 84. Zajíček), Hlízov – Čáslav B 2:0 (59. Jarůněk, 73. z pen. Tafel), Pš. Mělník – D. Bousov 3:0 (2. Šmíd, 39. Studený, 60. Dvorný).