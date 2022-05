Mělničtí si v Divišově kromě další porážky znovu řekli o pozornost komisí, když hned dva členové realizačního týmu inkasovali červenou kartu za kritiku rozhodčího.

Spokojenost v duchu povedeného předzápasu staré gardy a osobností z Realu Top Praha nezavládla ani na Pšovce. Že tým podruhé v řadě udržel čisté konto, bylo tou lepší zprávou. Horší, že stejně jako týden předtím v Bousově ani sám neskóroval. Po vůbec první domácí ztrátě v sezoně se nejen dotáhly Průhonice, ale zároveň se Sokoleč utrhla na čtyři body.

Jak viděli zápasy trenéři?

PŠOVKA MĚLNÍK – ČÁSLAV B 0:0

Jan Studený, trenér Pšovky: „Čáslav nám dělala velké problémy. Hráli jsme hrozně složitě a nedařilo se nám v přechodu do útoku. Zápas byl celkově vyrovnaný, na obou stranách byla spousta šancí. V posledních třech zápasech jsme se trochu herně zasekli a nedaří se nám. Vypracujeme si během zápasu docela dost šancí, ale nedokážeme je proměňovat. V obraně to taky není úplně ideální, sice to bylo vzadu s nulou, ale znovu nás podržel gólman, už třetí zápas po sobě si docela slušně zachytal. Soupeř měl až moc šancí. Nakonec jsme mohli být i bez bodu, když hosté v poslední minutě nastřelili břevno.“

Lukáš Jirků, trenér Čáslavi: „V základní sestavě museli nastoupit hráči, kteří nejsou stoprocentně fit a dále Špičák, který odehrál dopoledne devadesát minut za dorost. Další dva hráči ze sestavy leželi v týdnu s teplotami, a tak musím přiznat, že jsem se utkání velice obával. V prvním poločase jsme si dokázali vypracovat tři stoprocentní šance, ale bohužel se nám nepodařilo žádnou proměnit. Vzhledem k tomu, že jsme měli na střídání pouze dva hráče, tak jsem se obával, kdy nám dojde šťáva. To se ale nestalo a kluci odehráli velice dobré utkání, kdy většina hráčů jezdila po zadku a nechala na hřišti duši. Úkol byl jasný - chtěli jsme být velice koncentrovaní směrem dozadu a hrát na brejky, a to se nám dařilo. Škoda ještě, že jsme neproměnili některou z našich šancí. V 92. minutě mohl o vítězství rozhodnout Chábera, který nastřelil břevno. Před utkáním bych remízu bral všemi deseti, teď mě možná malinko mrzí, že nám tam něco nespadlo. K našemu heroickému výkonu zároveň přispěli velice dobrým výkonem rozhodčí, kteří velice citlivě posuzovali situace. Dlouho jsem od rozhodčích neviděl takhle dobře vedené utkání.“

ZÁRYBY – PRŮHONICE 1:6 (0:3)

František Šindelář, trenér Záryb: „Asi málokterý z týmů ze spodní části tabulky hraje proti tak kvalitnímu soupeři otevřenou hru jako my, proto byl k vidění pro diváky jistě atraktivní zápas. Více gólů padlo bohužel do naší sítě. Soupeř proměnil vše, co jsme mu nabídli, včetně našich tradičních hrubek v obraně. Naopak, naše efektivita byla žalostná. Z vytvořených šancí jsme proměnili jedinou. Dobře zahrála středová řada, bohužel z křídel jsme v tomto zápase neměli prakticky nic.“

DIVIŠOV – FC MĚLNÍK 4:1 (1:1)

Jan Liška, trenér Mělníka: „Zápas pro nás začal velmi dobře. V 10. minutě jsme měli už tři stoprocentní šance a mohl být klid. Jenže jak u nás bývá po celou sezonu, šance nedáváme. K čemu nám je, že jsme byli většinu zápasu lepší na míči… A to nebyl jen zápas v Divišově. Domácí dají z pěti svých čtyři góly, my z jedenácti jeden. Je to naše největší bolest. Po poločase už jsme hráli víc do rizika, protože jsme chtěli rozhodnout, ale stejně jako minulý týden je pro nás bohužel výsledek krutý.“

26. kolo: Čelákovice – D. Bousov 4:6 (11. Pánek, 15. Dalekorej, 32. Kovalov, 38. Filip – 18. a 76. F. Klíma, 24. a 52. Merva, 45. Honc, 73. Šolc), Pš. Mělník – Čáslav B 0:0, Hlízov – Mn. Hradiště 0:1 (73. Majdl), Sn Poděbrady – Rejšice 3:2 (24. Lovětinský, 29. Říha, 78. Mišák – 43. Hlaváč, 50. Chládek), Záryby – Průhonice 1:6 (59. Schütz – 21. Vosátka, 31. Štěpnička, 45. Bureš, 52., 84. a 86. Hochman), Luštěnice – Sokoleč 0:3 (6., 45+1. z pen. a 68. Křivánek), Pěčice – Jesenice 3:1 (48. Makovec, 87. Beran, 30. O. Novák – 2. Pešl), Divišov – FC Mělník 4:1 (60. z pen. a 75. Vondrák, 29. vl. Resutík, 82. Rozsypal – 17. Harbich)