Na Pšovce se po dvou těžkých vahách z popředí po čase představil soupeř z opačného pólu tabulky. Proti Jesenici z toho byla šestá výhra v řadě a při dalším zaváhání Průhonic posun na dělené první místo (spolu se Sokolčí).

Podle trenéra Jana Studeného poslední domácí zápas letošního roku od začátku nebyl tak jednoduchý, jak by mohl konečný výsledek 5:1 napovídat. „Hosté dobře bránili a my museli hrát do plných. Moc šancí jsme si v první půli nevytvořili. Když už jsme se dostali před branku soupeře, chyběl nám důraz v zakončení, nebo nás zastavil ofsajd,“ okomentoval bezbrankový poločas.

Do druhého už domácí vstoupili mnohem lépe a po čtyřech minutách vedli 2:0. „Naše hra se potom uklidnila a začali jsme si vytvářet více šancí. Po hodině hry jsme vedli o čtyři branky a bylo téměř rozhodnuto. Z dalších šancí jsme využili jen jednu. Po páté brance jsme trochu polevili a dovolili soupeři z ojedinělé šance skórovat,“ doplnil k utkání Jan Studený.

Hlízov patřící v posledních sezonách k tomu nejlepšímu v soutěži v sestavě například i s bratrem exligisty Frejlacha udělal s Mělníkem rychlý proces. O tom, že předposlední tým tabulky nebude ani z Kutnohoroska odjíždět v dobré náladě, rozhodlo už pět gólů v prvním poločase. Čtyřmi se blýskl Vyhnánek. Brankostroj pokračoval i po změně stran. Zastavil se až dvacet minut před koncem, ve kterých se hostům podařilo odvrátit hrozící desítku. Výsledek 9:0 i tak o gól posunul hranici nejvýraznější letošní porážky Mělníka, kde už nějaký čas vyhlížejí zimní pauzu, v níž by rádi učinili tým přece jen konkurenceschopnějším.

Trenér vítězů David Linhart byl za příznivý výsledek s nulou vzadu rád, četnost podobných debaklů v současné době ale podle něj není dobrým signálem. „Při vsi úctě k hostům, kteří bojovali i za rozhodnutého stavu, mám trochu obavy, kam fotbal směřuje. Není normální, že je v soutěžích od třetí ligy níž několik dvouciferných výsledku každé kolo. Covid pauza podle mě soutěže i některé hráče dost devalvovala,“ přemýšlel nahlas trenér Linhart.

Bolavou porážku 0:2 musejí kousat v Zárybech. A to hned z několika důvodů. Doma totiž prohráli s Pěčicemi, které měly před zápasem o dva body méně. O výsledku se navíc rozhodlo až v úplném závěru. Rozhodující branku vstřelil až šest minut před devadesátou brankář a kapitán hostí Tomáš Dufek, který si i za nerozhodného stavu troufl postavit k penaltě. Faulem ji vyrobil jeho mladší domácí protějšek Panzner. V nastavení pak výsledek zpečetil v poločase střídající Šťastný.

Zazimování s 29 body si před týdnem po svém čtyřgólovém představení do brány Nového Strašecí maloval oživený střelec Dynama Jakub Kučera. Jeho plán ale dostal o uplynulém víkendu v programu skupiny A trhlinu. Ač se sám znovu alespoň jednou přičinil, rozešla se Nelahozeves s níže postavenými Zdicemi doma smírně 2:2. Podzim dynamovci uzavřou v Chlumci a půjde o souboj dvou týmů se shodným bodovým ziskem (24).

Skupina A

1. kolo: SK Rakovník B – Vestec 1:0 (90+2. Holý), Jíloviště – Libušín 7:2 (11. a 50. Wágner, 45. a 69. Walter, 3. z pen. Golovko, 12. Pospíchal, 31. Malý – 22. Abrham, 32. Obradovič), Sp. Příbram – Sedlec-Prčice 5:1 (19. a 81. Slepička, 56. a 84. Šváb, 21. Matějka – 41. Davídek), Mníšek – V. Dobrá 1:4 (74. Feglar – 48. a 58. D. Hrubý, 3. Porazil, 90+2. Sekanina), Klecany – Chlumec 5:1 (48. a 64. Dvořák, 8. Bečka, 39. Smíšek, 41. Lizák – 21. Šedivý), Nelahozeves – Zdice 2:2 (13. J. Kučera, 52. Holý – 63. Koželuh, 87. Krůta), Doksy – Votice 2:0 (21. a 72. z pen. Nesládek), Podlesí – N. Strašecí 3:1 (50. Nezník, 72. Vojtíšek, 90+2. Valta – 45. Krupička)

Skupina B

1. kolo: Luštěnice – Čelákovice 4:0 (40. a 73. Prisčák, 46. Fišer, 90. Pavlíček), Záryby – Pěčice 0:2 (84. z pen. Dufek, 90+2. Šťastný), Sn Poděbrady – Divišov 1:0 (82. Šulc), Hlízov – FC Mělník 9:0 (15., 16., 45. a 48. Vyhnánek, 42. a 71. Jarůněk, 37. Maxa, 53. Šesták, 58. Růžička), Pš. Mělník – Jesenice 5:1 (48. a 58. Chytil, 49. Šimandl, 61. Mihalík, 74. Havel – 84. Novotný), D. Bousov – Sokoleč 1:3 (84. z pen. Šolc – 15. a 41. Ramšák, 79. Trumpus), Čáslav B – Průhonice 2:1 (23. z pen. a 83. Ronovský – 44. Douda), Mn. Hradiště – Rejšice 5:1 (24. Sabol, 30. Radačovský, 49. Vegricht, 54. Charvát, 79. Tvrzník – 68. Havlát)