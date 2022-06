„Není moc co hodnotit, výsledek hovoří za vše. Průhonice nás jasně přehrály,“ vrátil se k porážce 0:6 hrající trenér Pšovky Jan Studený. Přestože hlavní rozdíl mezi oběma týmy spatřoval v proměňování šancí, uznal, že i kdyby jeho tým přetavil ty své, stejně by to nestačilo.