Pšovku dělily v Mnichově Hradišti už jen vteřiny od třetího bezbrankového výsledku v řadě. I ten by byl při formě vedoucí Sokolče znovu málo. Na jaře výborní domácí navíc zasadili na poslední chvíli rozhodující úder, kterým soupeře zároveň odsunuli už na čtvrtou příčku.

„V poslední minutě nastavení byl odpískaný faul na hranici vápna a s velkou dávkou štěstí ho domácí proměnili. Klukům nemůžeme nic vytknout, celý zápas makali,“ ohlédl se trenér Pšovky Jan Studený za porážkou a přiznal, že proti kvalitnímu soupeři šlo o náročné utkání.

„Domácí byli více na míči a my se snažili chodit do brejků. Největší šanci jsme měli pár minut před koncem, kdy jsme šli sami na branku, ale nedokázali proměnit. V závěru nás dostali domácí pod tlak a bylo z toho břevno,“ vylíčil Studený, jehož tým v utkání přečkal bez úhony několik slibných příležitostí soupeře. V nastavení už ale takové štěstí neměl.

Scénář, že by si Pšované se Sokolčí zahráli v posledním kole kdo s koho o postup, tak dostal další citelnou ránu. Tři týdny před koncem dělí týmy sedm bodů.

Sokoleč svůj zápas se Záryby, které na jaře dosud nevyhrály, proměnila v jasnou záležitost. Už v poločase lídr vedl o šest gólů, v kanonádě pokračoval i po změně stran a zastavil se až na jedenácti. Překážkou se pro něj při souběhu utkání s béčkem neukázal ani maximálně úzká soupiska, byť dohrávala po zranění jediného střídajícího dokonce v deseti.

„Teď nás čeká trio silných soupeřů, takže budeme mít pěkný závěr,“ těší se trenér Jan Hlavatý na konfrontaci v Poděbradech, doma s Hlízovem a samozřejmě i ten závěrečný na Pšovce. Tu do té doby čeká střelecký restart proti Rejšicím a zápas pravdy na půdě druhých Průhonic.

Porážkou skončil i další zápas mělnického FC, přestože nad Pěčicemi poslední tým tabulky doma od 15. minuty vedl. Zbytek poločasu už ale patřil hostům. Konkrétně dorostenci Jonášovi Makovcovi, který hattrickem zařídil obrat ve skóre. Litovat hosté nakonec nemuseli ani neproměněné penalty.

„Úvod jsme neměli dobrý, ale po inkasované brance jsme přešli na presink, který dělal domácím problémy. Při našem napadání dělali chyby,“ okomentoval úvodní dějství vedoucí hostí Karel Ramharter. Jeho tým pak přidal čtvrtý gól hned po obrátce. Poté měli ještě hosté výhodu pokutového kopu, ale mladý Skuček napálil jenom břicho ležícího gólmana. Navíc hned z následného brejku snížil Pudil na 2:4.

„Místo abychom definitivně rozhodli, vrátili jsme domácí do hry. Po snižujícím gólu zbývalo ještě 32 minut a nastavení, což je hodně dlouhá doba, a domácí jsme dostali na koně,“ zlobil se šéf pěčického klubu. Další branka už ale nepadla, a hosté si tak odvezli důležité tři body.

„Sice nás ještě drží ve hře, ale asi to stačit nebude. Jestli bude sestupovat z naší skupiny šest týmů, tak už by to musela být velká shoda výsledků v posledních kolech,“ přemýšlí nahlas Ramharter.

27. kolo: Divišov – Čelákovice 1:6 (75. Vondrák – 4., 10., 56., 71. a 89. Pánek, 58. Kovalov), FC Mělník – Pěčice 2:4 (15. Antoš, 58. Pudil – 28., 37. a 45. Makovec, 47. Beran), Jesenice – Luštěnice 5:1 (52. z pen., 55. a 70. J. Novotný, 7. Bureš, 30. Pešl – 87. Mísař), Sokoleč – Záryby 11:2 (38., 80., 83. a 87. z pen. Křivánek, 2., 28. a 44. Snop, 15., 24. a 62. Provazník, 60. Kozel – 57. Valeš, 81. Hrčka), Průhonice – Sn Poděbrady 2:1 (5. Bureš, 77. Neuberg – 20. Riesz), Rejšice – Hlízov 0:5 (20. Maxa, 27. Puk, 55. Kosprd, 66. Šesták, 90. Jarůněk), Mn. Hradiště – Pšovka Mělník 1:0 (90+4. Zajíček), Čáslav B – Dolní Bousov 5:1 (15., 68. a 81. Chábera, 1. a 19. Strnad – 56. Bělík)