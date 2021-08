Jan Studený, Pšovka: „Měl jsem z utkání trochu obavy. Divišov je silný soupeř. Prakticky rok jsme nehráli mistrák. Ze základu navíc vypadli tři hráči. I proto jsem šel hrát a také Jirka Blažek, který je u nás nový (vyšel z neratovického dorostu). Chtěli jsme hrát odzadu z bloku do brejků, což se povedlo. Podařilo se dát gól. Ke konci půle nás trochu začali přehrávat, ale vyloženou šanci měli jen jednu. Ve druhé půli to bylo podobné, i když zápas měl po opatrném začátku už větší tempo. Za stavu tři-nula jsme možná malinko polevili, přehrávali nás a měli z toho asi dvě šance. Vašek Čížek (odchovanec Cítova přišel před sezonou z Roudnice) nás podržel. Sami jsme mohli dát i další góly, čtvrtý se povedl až po vystřídání, čehož využil Brůža a utekl. Škoda inkasovaného gólu v závěru. Jinak se ale zápas povedl a můžeme jet v klidu zkusit uhrát nějaké body ven. Spokojenost.“

Jak se mu povedl hattrick? První gól: „Za vápnem jsem dostal přihrávku od Mrvase (Miloš Mrvík), myslím, že i brankář měl špatné postavení a padlo to tam.“ Druhý gól: „Danu Grabmüllerovi nesedla střela, letělo to kolem, tak jsem do toho jen plácnul.“ Třetí gól: „Na penaltu mě poslali, že musím.“

Dolní Bousov – FC Mělník 2:1 (1:1)

Jan Liška, trenér Mělníka: „Vzhledem k nekompletnímu kádru (chyběli především Kučera a Sklenář) pro nás bylo první kolo na půdě těžkého soupeře velkou neznámou. Po velmi dobrém kolektivním výkonu jsme v těžkém a v tempu hraném utkání prohráli 1:2. Tým musím pochválit za bojovnost a obětavost. Obzvlášť stoperská trojice Volf, Müller, Mikala zahrála velice dobře. Ve středu pole odvedl nemalý kus práce Kujal. Podržel nás i brankář Lomský. Ke konci jsme soupeře postupně dostávali pod větší tlak. Vytvořili jsme si několik slibných šancí a závarů, bohužel soupeř vše ustál. Jsem pyšný na odvedenou práci hráčů ročníku 2004. Zápas nám všem v klubu ukázal, že jsme vykročili správnou cestou, když jsme si systematicky vytyčili dlouhodobou strategii.“

Záryby – Čelákovice 1:0 (0:0)

František Šindelář, trenér Záryb: „Po téměř roční pauze byl celý tým natěšený na první mistrák, v kabině bylo cítit odhodlání a touha po vítězství, se kterým jsme do utkání vstoupili. V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal s minimem šancí, na nás byla znát mírná nervozita. Zbytečně jsme kazili některé jednoduché míče, vše jsme ale vynahradili nasazením a obětavostí. Za zmínku stojí nastřelené břevno Lukášem Carminem. Do druhé půle jsme šli s odhodláním urvat doma tři body a soupeře přitlačili. Zpřesnili jsme hru a výsledek se dostavil. Honza Schütz mladší dostal krásnou kolmici za obranu a sólo na gólmana s přehledem proměnil. Ke konci utkání bylo na obou týmech znát vyčerpání, hrálo se ve velkém vedru, pro nás bylo důležité, že se nám dařilo soupeře nepouštět do rychlých brejků a přerušovat jejich kombinaci v zárodku včasným napadáním. Chci poděkovat celému mančaftu za poctivě odvedenou práci, nasazení a bojovnost. Ty tři body jsme si zasloužili.“

Milan Šikl, vedoucí Čelákovic: „Oba celky nastoupily se značně omlazenými týmy a k vidění bylo sotva průměrné utkání, které rozhodly dva momenty. Nejprve v úvodu druhé půle získal Filip odražený balon a sám před brankařem jej nastřelil. V pětapadesáté minutě na půlce propadli stopeři a domácí Schütz sám proti Jandovi zajistil těsnou výhru. Jinak bylo na každé straně několik méně výrazných možností, které překazila buď nepřesná koncovka nebo zákroky brankařů. Spravedlivá by byla asi remíza."

3. kolo (1. hrané): Rejšice – Průhonice 1:3 (74. Falta – 18. Bureš, 34. Mezei, 48. Hochman), Záryby – Čelákovice 1:0 (55. Schütz), D. Bousov – FC Mělník 2:1 (14. Pažout, 63. Šolc – 31. Kujal), Pš. Mělník – Divišov 4:1 (10., 52. a 57. z pen. Studený, 88. Brůža – 90. Zahradníček), Hlízov – Pěčice 0:0, Sn Poděbrady – Luštěnice 6:0 (2. a 46. Bernard, 30., 47., 64. a 79. Mišák), Čáslav B – Jesenice 6:2 (1. Papoušek, 21. Čáp, 41. Trekoval, 61. Kulhánek, 66. Dastych, 88. Konyvka – 47. a 83. Kadlec), Mn. Hradiště – Sokoleč 5:2 (53. a 71. Charvát, 14. Rakouský, 18. Radačovský, 78. Sabol – 13. Křivánek, 50. Snop).