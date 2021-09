Pšovka se po třech kolech a další výhře, tentokrát jednobrankové nad zatím největším otloukánkem soutěže Luštěnicemi, udržela mezi týmy bez bodové ztráty. Jejich počet naopak snížily Záryby, které při prvním výjezdu nenavázaly na dvě výhry z domácího prostředí.

V Hlízově, který v obou nedohraných sezonách vládl tabulce, sice hosté živili přes převahu soupeře naději na další zisk až do druhého poločasu, v něm ale dvakrát kapitulovali. Se stejným výsledkem se z Mnichova Hradiště vrátil v deseti dohrávající mělnický FC, který tak spolu s dalšími třemi soupeři na první bodový zisk nadále čeká.

Pšovka Mělník – Luštěnice 1:0 (1:0)

Jan Studený, trenér Pšovky: „Jsem rád, že jsme po úspěšném vystoupení v Pěčicích potvrdili své ambice a výkonnost. Po výživné první čtvrthodině, kdy několik našich šancí zmařil skvělý brankář, hosté hru srovnali a ukázali svou neúprosnou tvář. V průběhu zápasu si vyloženou brankovou příležitost nevytvořili, ale svým pohybem byli hodně nepříjemní. Naše obrana fungovala dobře, problémem bylo zakončení. Když jsme se k němu znovu konečně dostali, nepohlídali jsme si ofsajdové postavení. Jediná změna skóre tak přišla ve 28. minutě, kdy se po přihrávce od Pavla Šáry dostal k úniku opět Lukáš Rypka a nadvakrát uklidil míč do sítě. Nakonec jsme zápas museli opravdu ubojovat, a připsali jsme si tak další cenné vítězství v nové sezoně.“

Hlízov – Záryby 2:0 (0:0)

David Linhart, trenér Hlízova: „Náš klasický zápas doma. Po prvních dvaceti minutách mohlo být po našich šancích po zápase, měli jsme vést minimálně čtyři nula. Ale celkově jsme podle mě zbytečně brzy centrovali z křídelních prostorů místo toho, abychom chodili jeden na jednoho a soupeře přečíslili. Pomohlo nám poločasové střídání, kdy se začal prosazovat Martin Puk a zápas jsme brzy rozhodli. Mrzí mě, že potom zase následoval festival zahozených šancí, výsledek je podle mě pro hosty hrozně milosrdný. Asi bych v tomhle směru čekal větší kvalitu, protože by nás to mohlo při větší kvalitě soupeře mrzet.“

František Šindelář, trenér Záryb: „Zápas se odehrával plně v režii zkušeného domácího týmu, který měl po celé utkání více míč na kopačkách, my jsme pouze běhali. Problém nám dělala šířka hřiště, kterou Hlízovští dokázali využívat na sto procent, a hrozili z častých centrů do vápna. My jsme nedokázali v útoku podržet míč, kombinace vázla a obrana byla pod stálým tlakem. Paradoxně jsme mohli už ve 3. minutě jít do vedení po krásném sólu Honzy Schütze, kterého však gólman bravurně vychytal. Poločasová remíza způsobená střeleckou nemohoucností Hlízova nám dávala šanci na slušný výsledek. Za své ale vzala hned na začátku druhé půle, kdy nejdříve v jasné šanci zaváhal náš Filip Mareček. Z následného protiútoku po otevřené levé straně a centru do vápna domácí nezaváhali. Nedáš, dostaneš… Stejný obrázek hry nabídl také zbytek utkání, aktivita domácích vyústila ve druhý gól a pak už se prakticky pouze dohrávalo. Vzhlížíme už k domácímu derby s mělnickou Pšovkou, do kterého půjdeme s jasným cílem bodovat.“

Mn. Hradiště – FC Mělník 2:0 (1:0)

Jan Liška, trenér Mělníka: „Jeli jsme do Hradiště s tím, že budeme hrát naši hru s rychlým přechodem do útoku, což se nám většinu zápasu dařilo. Bohužel nás sráží hloupé ztráty, po kterých inkasujeme. Pracujeme na tom každý trénink a věřím, že se to zlepší. Mrzí mě, že si vypracujeme každý zápas čtyři pět vyložených šancí a nejsme schopni to dohrát. Dokud to nezlepšíme, nemáme šanci na body. Musím pochválit naši novou posilu v bráně Radka Hlaváče, který zachytal velice dobře. Zápas ovlivnila červená karta za stavu 1:0, druhý poločas jsme měli šance na srovnání. Musíme se poučit z chyb a pracovat v tréninku, věřím, že se nám to vrátí.“