S týmem čelil hned na úvod nové sezony jednomu ze soupeřů, který spadl z krajského přeboru, přestože hrál jindy klidný střed tabulky (9. místo). A na hřišti to bylo znát. Domácí vedli už o půli 2:0, hostům pak svitla naděje po snížení kapitána Pokorného.

„Pár minut na to jsme mohli vyrovnat, když jsme šli sami na branku, ale nepodařilo se nám šanci proměnit. Místo toho jsme inkasovali třetí branku. V závěru zápasu jsme se vysunuli více dopředu, ale žádnou šanci už jsme si nevytvořili. Domácí toho dokázali využít a vstřelili čtvrtou branku,“ dodal Studený k druhému poločasu.

Libiš po obratu loupila venku. Vyhrála zaslouženě, uznal trenér Brodu

Navzdory původní skepsi se vedení Pšovky v létě podařilo najít náhradu za brankářskou jedničku Václava Čížka (Štětí). V Poříčí si jen pár dnů po přestupu odbyl premiéru dvaatřicetiletý Jiří Zamazal. Zkušený gólman prošel řadou klubů v Praze a blízkém okolí. Jako náctiletý dokonce nahlédl do klubů jako Příbram či Teplice. Nejdelší část dospělé kariéry pak strávil v Klíčanech. Až do letošního jara byl hráčem mělnického FC, za který ale zasáhl pouze do tří zápasů na podzim 2020. Po půlsezoně v Újezdu nad Lesy se na soutok nyní vrátil.

Jedna z nových tváří o sobě dala vědět také v A-třídní premiéře Kralup. Ty v pauze obměnily i trenérský štáb a roli hlavního převzal na jaře ještě hrající Karel Kristen. David Hemr povýšil do pozice sportovního manažera dospělých.

Rovněž posílený kádr Nového Strašecí poznal hned na úvod, že letošní I. A třída bude jednou z nejkvalitnějších za poslední roky. Nováček se spoustou kvalitních hráčů včetně internacionála Jiřího Novotného ukázal velkou kvalitu a domácí brali i bod za remízu 1:1.

Video: Šobr to za svůj zkrat schytal od trenéra: Co předvedl, byla šílenost

Hosté s novými posilami Krimlákem, Krejzou a Hulinským jako nováček moc nepůsobili, v týmu mají obrovskou dávku zkušeností. Také dost dlouho vedli, když právě Krejza, který Strašecké trápil už v dresu Nelahozevsi, dotlačil merunu za brankáře Klímu (28.). Vyrovnat mohl Šrédl, ale svou střelu poslal jen do tyče. Nicméně konstrukci pak trefili také hosté a kdyby šli do vedení 0:2, asi by bylo s domácími zle.

Takhle byli pořád na dostřel a nakonec se vyrovnání dočkali. V 66. minutě se jim povedla pěkná akce po ose Svoboda – Sklenka - Šrédl a ten hlavou vyrovnal. Strašecí pak sahalo i po třech bodech, rána zkušeného L. Mrázka zpoza vápna však trefila opět jen tyčku.

„Šancí tam bylo ale víc, měli je i hosté. Hráli opravdu výborně a jestli nás tohle čeká i v dalších kolech, pak potěš pánbůh,“ usmál se trenér Strašecí Jan Mrázek. Remízu a bodík tedy bral. „Určitě, soupeř měl vekou kvalitu. Kdyby to tam Lukášovi spadlo, bylo by to skvělé, ale góly mohl dát také soupeř. Remíza je spravedlivá,“ uznal trenér bubáků.

Svoje rozhodčí Blažej chválí. Ale tvrdě kritizuje úbytek delegátů

Z hostujícího tábora zněla podobná hodnocení. „Myslím, že v utkání byla remíza spravedlivá. První poločas jsme byli na brankové příležitosti lepší my a druhý domácí. Hrál se však vyrovnaný zápas a prohrát si nezasloužilo ani jedno mužstvo,“ uvedl předseda FK 1901 Luboš Černý.

Hosté v závěru ztratili nejen vedení, ale také Dominika Zdržálka. Jarní střelecká kometa si po příchodu na hřiště v průběhu druhého poločasu poranila koleno a po vystřídání zamířila rovnou na vyšetření do nemocnice.

Blízko plusovému bodu z venkovního hřiště bylo Dynamo Nelahozeves. Zápas na nedávno ještě třetiligovém stadionu v Rakovníku hosté ztratili až v 84. minutě, kdy domácí vstřelili z penalty jediný gól. V hostující sestavě nastoupila jediná letní posila - Tomáš Pokorný z Libušína.

I. A třída – skupina A

2. kolo (1. hrané): Vestec – Kosoř 8:1 (4., 22. a 80. Matysík, 26., 50. a 62. Kalod, 32. Říha, 68. Máče – 30. Křemen), Podlesí – Chlumec 0:2 (8. Nedvěd, 53. Žáček), Slaný B – Klecany 4:0 (31. Marek, 38. Vimr, 73. vl. Bečka, 80. Nykl), SK Rakovník – Nelahozeves 1:0 (84. z pen. Červený), Nové Strašecí – Kralupy 1:1 (66. Šrédl – 29. Krejza), Velká Dobrá – Kladno B 1:1 (10. Ondrášek – 29. Slabý), Jinočany – Králův Dvůr B 1:0 (71. z pen. Bogár), Jíloviště – Milín 2:1 (26. Vrabec, 45+1. Rada – 45. Gabriel)

I. A třída – skupina B

2. kolo (1. hrané): Poříčí n. S. – Pš. Mělník 4:1 (7. a 25. Azilinon, 66. a 85. Greš – 56. Pokorný), Vlašim B – St. Boleslav 0:4 (67. a 73. Krulich, 19. Bláha, 89. Práger), Býchory – Nymburk 1:1 (31. Lev – 45+2. Krušinský), Sn Poděbrady – Dol. Bousov 1:4 (34. Jiráň – 43. a 67. Pažout, 57. Honc, 73. Bělík), Úvaly – Čáslav B 1:0 (45+2. Urban), Hlízov – Votice 4:2 (3. a 56. Maxa, 37. Růžička, 50. vl. Tůma – 29. Sládek, 49. Slunečko), Luštěnice – Lysá n. L. 1:2 (18. Kopa – 24. Kříž, 90. Forejt), Boh. Poděbrady – Čelákovice 1:4 (86. z pen. Peterka – 28., 51. a 54. Brabec, 57. Kovalov)