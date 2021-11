Po třech předešlých porážkách si v tabulce polepšily také Záryby, které doma otočily souboj s mělnickým FC. Hosté nejspíš více než se soupeřem tentokrát asi bojovali s rozhodčími, jak dokládá i pozápasové vyjádření jejich asistenta trenéra.

Mělničtí kromě desáté podzimní porážky utrpěli i některé ztráty v sestavě. Brankář Lomský musel kvůli zranění střídat už po deseti minutách. Zatímco na domácí straně naskakovaly góly, na hostující žluté karty. Jejich počet se zastavil až na devíti (včetně vedoucího mužstva).

Ze dvou v závěru vyplynulo vyloučení po poločase nastupujícího Pudila. Ten přitom první napomenutí schytal už za samotný vstup do utkání. Střídání podle sudích proběhlo bez náležitého ohlášení. Chvíli na to se pak navíc proti hostům pískala penalta, z níž se domácím podařilo pojistit obrat z první půle.

Pšovka – Průhonice 4:0 (2:0)

Jan Studený, trenér Pšovky: „Hosté byli od začátku herně lepší, už ve třetí minutě se dostali do gólové šance, ale ta byla v první půli jediná, kterou jsme jim dovolili. Soupeř měl více ze hry, my jsme dobře bránili a snažili se využívat otevřené obrany. To se nám před koncem první půle povedlo dvakrát. Druhá půle se odehrávala podobně. Hned na začátku se Průhonice dostaly do několika nebezpečných situací, ale nedokázaly je využít. Hosté více útočili a toho jsme opět dokázali využít a zhruba po hodině hry už jsme vedli o čtyři branky. Do konce už jsme toho soupeři moc nedovolili a po zásluze jsme získali tři body. Klukům musím za předvedený výkon poděkovat.“

Záryby – FC Mělník 4:1 (2:1)

František Šindelář, trenér Záryb: „Pro nás jeden z klíčových zápasů podzimu jsme nezačali vůbec dobře a inkasovali už po dvou minutách. Nervozita spojená s nepřesností na kopačkách a nedůslednost v obraně, to byly hlavní důvody gólu, který jsme dostali. Od začátku jsme chtěli hrát disciplinovaně, aktivně, napadat soupeře na jeho půli a donutit ho tak k chybám. To se nám začalo dařit až po vyrovnávací brance, která naštěstí přišla brzy a my jsme se uklidnili. Klukům bych rád poděkoval za nasazení a disciplínu, která byla v tomto utkání velmi důležitá. Teď nás čeká další domácí boj o šest bodů s Pěčicemi, na který se náležitě připravíme a věřím, že uspějeme.“

David Franěk, asistent trenéra FC Mělník: „Opravdu jen nerad hodnotím výkony pánů s píšťalkou, potažmo praporkem, nicméně nemohu si tentokrát odpustit svůj subjektivní názor. Jak se záhy ukázalo, utkání mělo svůj scénář, kdy se do role pomyslného režiséra a jeho asistenta vžila dvojice pánů převlečených do dresu rozhodčích. Netuším, zda očividně chybné posuzování většiny klíčových situací pramenilo z naprosté neobratnosti, či bylo cílené, ale upřímně mě to ani nezajímá. Kazí nám všem, co se fotbalu poctivě věnujeme a stejně tak fanouškům, nejeden víkend.“

14. kolo: Čelákovice – Pěčice 6:5 (6. a 24. Dalekorej, 8. a 50. Pánek, 26. Kovalov, 39. Bílek – 45. a 59. Bartoň, 54. Hubač, 66. Makovec, 90+3. Kohout), Luštěnice – Divišov 3:2 (12. Hrynčuk, 40. Prisčák, 63. Ruszó – 2. Hanuš, 26. Babický), Záryby – FC Mělník 4:1 (7. Schütz, 23. Školák, 48. z pen. Martinec, 47. Ploc – 2. Antoš), Sn Poděbrady – Jesenice 2:0 (47. Šulc, 75. Štěpánek), Hlízov – Sokoleč 2:4 (1. Jarůněk, 22. Šesták – 15. a 30. Šťastný, 73. z pen. a 84. Křivánek), Pš. Mělník – Průhonice 4:0 (38. a 52. Dvorný, 45. Rypka, 66. Šmíd), D. Bousov – Rejšice 5:5 (5., 7. a 60. Pažout, 50. Stejskal, 70. J. Šolc – 23. a 78. Falta, 14. Riesz, 31. Bělík, 52. Jaroš), Čáslav B – Mn. Hradiště 2:0 (22. Vilím, 30. Kopp)