Záryby se po týdnu znovu představily na domácím pažitu. V sestavě Slovanu Poděbrady se nedočkaly exligového kanonýra Magery, který si plnil pracovní povinnosti v prvoligové Mladé Boleslavi. Zato dalších tří bodů ano.

Jen jako nepatrná komplikace se ukázal kontaktní gól hostí ve druhé půli. Poslední slovo měl osmnáctiletý Filip Mareček, který stihl během půlhodinového pobytu na hřišti dva góly. Ten premiérový v novém dresu a jediný v první části zapsal těsně před odchodem na přestávku Radek Šulc.

Pšovka navázala na úspěšný vstup také v Pěčicích, kde ji nerozhodilo ani vyrovnání domácích. Zkušení hráči Grabmüller a v utkání dvougólový Pokorný vrátili hostům vedení ještě do poločasu.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce nepadla branka ani v utkání Mělníka proti rezervě Čáslavi. Hosté poprvé zaskočili soupeře po necelých pěti minutách, po půlhodině už vedli pohodlným a nakonec konečným tříbrankovým rozdílem. Závěr hrstce přihlížejících „zpestřily“ opakované strkanice mezi oběma týmy.

Domácí si tak na první zisk musejí počkat přinejmenším do nedělního utkání na půdě zatím neomylného Mnichova Hradiště. Už v sobotu Pšovka přivítá Luštěnice, Záryby vyjedou k prvnímu venkovnímu duelu do Hlízova.

Záryby – Slovan Poděbrady 3:1 (1:0)

František Šindelář, trenér Záryb: „Čekali jsme těžký mač s fotbalově velmi vyspělým týmem, což se v průběhu zápasu potvrdilo. Náš výkon zdobila bojovnost, maximální nasazení, týmový výkon, schopnost zabrat jeden za druhého a také přizpůsobená taktika, na kterou je odborník můj hrající kolega Lukáš Carmine. Vyztužený střed posílil konečně zkušený Radek Šulc, který k nám přišel z Ovčár a uvedl se skvěle, kdy ve 45. minutě s mistrovským přehledem překonal hostujícího gólmana. Ve druhé půli se hrál stále svižný fotbal. Pro nás byla důležitá druhá trefa, o kterou se postaral střídající Filip Mareček, který se prodral soupeřovou obranou a tváří v tvář brankáři nezaváhal. Chvilková ztráta koncentrace nás stála obdrženou branku, naštěstí jsme se rychle vrátili do zápasu a Filip Mareček přidal svůj druhý gól a my jsme mohli slavit druhé vítězství v řadě. Velmi cenné, proti takovému soupeři. Hluboce smekám před výkonem našeho mladého mužstva. Pánové, díky.“

Libor Pala, trenér Poděbrad: „Domácí bojovali, jezdili po zadku, používali skluzy, prostě ukázali obrovské nasazení. A to nám chybělo. Nějaké menší šance jsme měli také, ale pořádně jsme nevystřelili mezi tři tyče. Měli jsme herní převahu, ale soupeř spoléhal na brejky. Pětkrát vystřelili na bránu a dali z toho tři góly. My jsme byli fotbalovější, oni zase důraznější. A na to jsme nebyli připraveni. Po euforii z minulého týdne jsme se zase vrátili na zem.“

FC Mělník – Čáslav B 0:3 (0:3)

David Franěk, asistent trenéra FC Mělník: „Od začátku byla znát úzká symbióza s divizním A-týmem, ať už co se týká kombinace, stylu přechodu do útoku či fyzicky náročného vysokého presinku. Soupeř nás od prvních minut zaskočil hrou ve velmi vysokém tempu, kdy první dva góly vykombinoval v podstatě do prázdné brány. Než jsme se stačili vzpamatovat, o osudu prvního dějství utkání bylo rozhodnuto. Naše hra se výrazně zlepšila po přestávce, kdy jsme si vytvořili i několik velmi slibných příležitostí, které jsme bohužel nedokázali zužitkovat. Vyjadřovat se k nesportovnímu chování soupeře, které vygradovalo ke konci utkání a vedlo k potyčce po závěrečném hvizdu, je pod mojí úroveň a s fotbalem nemá nic společného. V příštím kole zajíždíme k dalšímu těžkému utkání na půdu Mnichova Hradiště, nicméně nic nevzdáváme a pokračujeme v započaté práci.“

Jakub Svoboda, zaskakující trenér Čáslavi B: „Naše vítězství je zcela zasloužené. V prvním poločase jsme jednoznačně dominovali. Dávali jsme branky po krásných akcí a téměř pokaždé to kluci vykombinovali do prázdné brány. Dalších pět, šest stoprocentních šancí jsme ovšem nedali. V závěru poločasu jsme trochu vypadli z tempa a domácí dvakrát zahrozili po standardní situaci. S druhým poločasem ale nemohu být z naší strany spokojený. Přizpůsobili jsme se hře domácích, to mě mrzí. Zápas pak byl plný osobních soubojů, strkanic. Zbytečně se hra přiostřila a závěr se dohrával za jednoznačného stavu v emocích. To moc nechápu. Domácí ve druhém poločase měli asi tři šance na skórování. My jsme chodili spíše do brejků, mohli jsme přidat dalších pět, šest branek, ale počínali jsme si zbrkle v zakončení. Škoda, že jsme ve druhém poločase nepokračovali v kombinační hře. Na druhou stranu je třeba kluky pochválit za to, že jsme konečně udrželi čisté konto.“

Pěčice – Pšovka Mělník 1:3 (1:3)

Jan Studený, trenér Pšovky: „Začátek utkání jsme měli dobrý. Podařilo se nám brzy vstřelit branku. První půle byla celkem vyrovnaná. Domácím jsme toho moc nedovolili až na jednu standardku, kterou jsme nedohráli a domácí vyrovnali. Hned na to jsme mohli jít opět do vedení, ale šanci jsme nevyužili. Další branka nám nebyla uznána pro ofsajd. Nakonec se nám podařilo do poločasu ještě dvakrát skórovat. Jednou po rohovém kopu a podruhé po rychlém protiútoku. Druhou půli nás domácí více přehrávali. My jsme dobře bránili a chodili do brejků, ale další šance jsme bohužel nevyužili. Chybí nám větší klid v koncovce, zápas jsme mohli rozhodnout už dříve, ale takhle jsme se bránili až do konce. Závěrečný tlak domácích jsme zvládli a zaslouženě vyhráli.“

4. kolo (2. hrané): Čelákovice – Průhonice 0:4 (64. a 90. Bureš, 28. Mezei, 67. Hochman), Jesenice – Mn. Hradiště 1:6 (50. Novotný – 14. a 16. Radačovský, 43. a 69. Sabol, 2. Pokorný, 56. Rakouský), FC Mělník – Čáslav B 0:3 (24. a 31. Klepal, 5. Král), Divišov – D. Bousov 3:3 (40. z pen. a 67. Vondrák, 84. Srb – 10. a 61. Pažout, 29. Merva), Pěčice – Pš. Mělník 1:3 (24. Makovec – 9. a 40. Pokorný, 34. Grabmüller), Luštěnice – Hlízov 1:3 (28. Ruszó – 47. Tafel, 75. Vyhnánek, 89. Puk), Záryby – Sn Poděbrady 3:1 (63. a 76. Mareček, 45. Šulc – 65. Ber), Sokoleč – Rejšice 8:1 (35. a 60 Křivánek, 51. a 63. Javorek, 3. Ramšák, 28. Snop, 55. Skokan, 69. Provazník – 83. Jaroš)