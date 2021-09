Ještě hůř dopadla ve skupině A Nelahozeves, která podruhé v řadě přivezla z venkovního zápasu čtyřku. Ve Voticích ji neodvrátila ani déle než poločas trvající početní výhoda poté, co Homolka po špatné přihrávce a úniku Krejzy zatáhl za záchranou brzdu. Domácí se dvakrát prosadili i v deseti a odsunuli Dynamo do druhé poloviny tabulky.

„Bod je vybojovaný. Výborně hráli oba středoví hráči, ale vepředu se nemáme o co opřít. Škoda, byli jsme lepší. Kluky ale musím pochválit za bojovnost, šli na krev,“ pochválil mančaft Libor Pala.

Podle hostujícího trenéra jeho tým ztratil kvůli chybějícím zabijákům v útoku. „Prohrávali jsme po standardní situaci, i když v poli jsme byli herně lepším týmem. Soupeř jednou vystřelil a hned z toho byl gól. My jsme v poločase naší hru změnili a začali jsme praktikovat vysoký presink. Tím jsme soupeře donutili k chybám. Měli jsme velkou převahu, ale dali jsme jen jeden gól. A to jsme šli ještě sami na brankáře. V tomto složení bez efektivních útočníků na víc nemáme,“ vyprávěl Libor Pala, trenér Slovanu Poděbrady.

Nebude u toho a dost možná i několika dalších zápasů Radek Miřatský starší, který po vystřídání chytil na lavičce druhou žlutou kartu. Po červené se už do sudích podle zápisu pustil zcela bez servítek.

Zlepšit se podařilo především celkovou defenzivní činnost. Jediný inkasovaný gól je toho v porovnání s předešlými příděly jasným důkazem. „Škoda, že jsme nevyužili některé příležitosti. Radek Miřatský měl myslím zase dvě gólovky,“ zmínil Liška, kterého pak pochopitelně o to víc mrzelo vyrovnání deset minut před koncem. „Druhý poločas byl z naší strany trochu slabší. Nedá se už ale nic dělat. Jedeme dál a v sobotu se pokusíme o výhru v Čelákovicích.“

„Po minulém zápase (porážka 2:6 v Jesenici) jsme si museli říct, co děláme špatně, a snažit se vyvarovat hloupých chyb, které nás stojí zápasy. Myslím, že kluci to vzali za správný konec a odjezdili zápas po zadku,“ mluvil tentokrát o zcela jiném přístupu hráčů trenér Jan Liška.

Druhý poločas byl podle zárybského kouče mnohem vyrovnanější. „I když jsme měli několik šancí skórovat do otevřené obrany, protože Divišov hru hodně otevřel a hrál prakticky vabank na tři vepředu, prosadit jsme se už nedokázali. Na rozdíl od soupeře, kterému jsme dovolili vstřelit naštěstí jedinou branku utkání,“ uzavřel Šindelář.

„Další tři góly do půle byly jen vyústěním naší aktivity, kdy jsme oproti předchozím zápasům lépe a přesněji kombinovali, a dokázali se tak prosadit směrem dopředu. Konečně se nám vydařily také standardní situace,“ pochvaloval si Šindelář parádní trefy Jakuba Martince z přímého kopu a Martina Reisingera hlavou po přesném centru Dominika Hrčky. Poločasový účet uzavřel z penalty na Matěje Školáka znovu Martinec.

Nevšední byl návrat z venkovního zápasu také co se výsledku týká. Vždyť tříbodová odměna se do Záryb stěhovala poprvé od jara 2019. Z šestnácti následných výjezdů tým vydoloval jen třikrát po bodu.

„Šlapala si to prostředkem silnice z Martinova až do Záryb, tak jsme jeli krokem za ní. Pak se s námi vydala slavit výhru,“ přiblížil v dobré náladě trenér František Šidelář a přidal i fotky s novou fanynkou zárybského fotbalu.

Pokud by fotbalisté Záryb náhodou vybírali nového maskota pro svůj tým, od úterního večera mají jednoho vážného aspiranta. Při návratu z Divišova, kde si výprava přibalila vítězství 4:1, autobus doprovodila na závěrečných stovkách metrů až ke hřišti koza.

