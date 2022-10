Třetí výhru v řadě a znovu i bez inkasovaného gólu slaví mělnický FC. Nechává tak zapomenout na nepovedený vstup do nižší soutěže. V Benátkách v závěru rozpoutal velkou radost hostí Vojtěch Antoš. Jako jediný střelec zápasu se přitom blýskl už týden předtím proti Zárybům.

V Lužci si na domácí duel s Libčicemi naplánovali představení nových dresů. A křest to byl vítězný. Tým trenéra Martina Tauchmana navázal na dobrý výkon z Rejšic a tentokrát bral po prvním čistém kontu v sezoně i sladkou odměnu. Stejně jako před dvěma týdny s Mělníkem padly na hřišti Eletisu všechny tři góly až v závěrečné dvacetiminutovce, tentokrát ale do sítě hostů.

Rejšice už druhá bodová ztráta stála vedoucí příčku. Zajely si pro ni do Záryb, které se zkraje druhého poločasu radovaly z vedení – ovšem jen asi tři minuty. Konečná remíza byla pro domácí prvním ziskem po čtyřech porážkách.

Očima trenérů

BYŠICE – VŠESTUDY 1:2 (0:1)

Daniel Hnízdil, Byšice: Oba góly jsme soupeři darovali při našich velmi nekvalitních přechodech z obrany do útoku. De facto jsme si zápas prohráli absolutně sami. Tolik zbytečných ztrát jsem snad ve fotbale za jeden zápas ještě neviděl. Soupeři gratuluji ke třem bodům.

Jiří Kaiser, trenér Všestud: Chtěli jsme přerušit sérii tří porážek a zmírnit po dvou domácích porážkách ztrátu v minusových bodech. Důležité bylo, že jsme téměř vyprázdnili marodku, kde zůstává jen Denis Mareček po operaci křížových vazů a nově nemocný Jakub Kaiser, a všichni hráči, kteří byli připraveni do pole, chtěli zastavit ztráty z posledních zápasů. Podle průběhu zápasu jsme si vítězství zasloužili. Na těžkém terénu jsme byli kompaktnější a díky naší aktivitě jsme měli i brankové příležitosti, které jsme ale, jak je naší tradicí, zahazovali. Nicméně jsme do poločasu rozdílovou branku vsítili, a když jsme po pěkné kombinaci přidali druhou, tak jsme věřili, že utkání bez zbytečných nervů zvládneme. Bohužel hned po dvou minutách domácí snížili, potom vsadili na jednu kartu a tlačili se do vyrovnání. To jsme dobrou kompaktní obranou nepřipustili a navíc jsme měli další šance zápas definitivně rozhodnout. V největší jsme jen nastřelili břevno. Přesto si kluci zaslouží pochvalu a doufám, že si stejnou náladu přenesou i do dalšího domácího zápasu.

BENÁTKY B – FC MĚLNÍK 0:1 (0:0)

Lukáš Došlý, Benátky: Sehráli jsme vcelku dobrý zápas plný nevyužitých šancí na naší straně. Soupeř čekal na svou první velkou příležitost do devadesáté minuty utkání, kdy jsme hráli vabank. Vybojoval míč ve velmi tvrdém souboji, který sudí pustil, a využil následný brejk. Zápas jsme jednoznačně ztratili naší neschopností proměnit šance v góly. Musíme se příští tréninky zaměřit na koncovku.

Petr Kujal, Mělník: Domácí nastoupili s asi třemi hráči z lavičky áčka, jinak měli hodně mladý tým, běhavý. Přežili jsme první půli, kdy domácí měli nějaké rohy, standardky, my prakticky nic. Ve druhé půli jsme se nadále zodpovědně bránili tlaku soupeře. V devadesáté minutě jsme měli dva brejky sami na bránu, první jsme ještě nedali, ale o chvíli později druhý už ano. Šťastný zápas pro nás. Ale kluci dobře pracovali, bojovali. Třetí zápas jsme nedostali gól. Antošovi to tam ze začátku sezony nepadalo, teď dvakrát rozhodl, jsme rádi. Plus nás jako v předchozích zápasech znovu podržel brankář Lomský, který zase chytil dva tutové góly.

ZÁRYBY – REJŠICE 1:1 (0:0)

František Šindelář, Záryby: Remíza a mohlo být ještě mnohem veseleji, kdybychom proměnili své šance. Už v zápase s Mělníkem jsme vnímali u kluků větší nasazení, důraz i touhu po vítězství, což jsme přenesli také do zápasu s Rejšicemi. Bohužel ta naše nešťastná koncovka nás stojí body. Na těžkém terénu se hrál fotbal plný osobních soubojů. V první půli jsme měli proti soupeři navrch, vypracovali jsme si tři vyložené šance, ale neproměnili. Ve druhém poločase jsme chtěli strhnout vítězství na svou stranu. Filip Mareček po krásné průnikovce šel sám na gólmana a proměnil. Byli jsme na koni, ale ze sedla nás sesadila naše chyba ve středu pole, následoval trestňák, ze kterého soupeř srovnal. Do konce zápasu se pak hrála vyrovnaná partie, nám se však rozhodující branku nepodařilo vstřelit. I tak chceme kluky pochválit za přístup k utkání.

Video: Duchova levačka zase čarovala, vítěznou pojistku přidal ve Slaném stoper

LUŽEC – LIBČICE 3:0 (0:0)

Martin Tauchman, Lužec: Celý zápas jsme byli lepším týmem. Hrálo se na těžkém terénu. První půle byla od nás nepřesná v zakončení. Stoprocentní šance sami před brankářem nedali Uher a Hrdlík. Minimálně jednou měl skórovat Zoreník hlavou. Kluci byli trpěliví a zodpovědnou hrou výsledek zlomili ve druhé půli. Krásně se trefil Hrdlík z přímého kopu na zadní tyč, poté Kolařík z dorážky po střele Prejzy, a na tři nula po deseti vteřinách náš vracející se archivní hráč Levý, který využil vysunutí Kolaříkem. Za stavu 2:0 nás podržel Rolo, který nohou zázračně vytáhl jedovku do protipohybu. Zasloužené a důležité tři body. Nemám ve zvyku moc chválit, zahrál celý tým, ale David Tauchman, Bernard, Hrdlík, Kolařík a Roučka byli dnes oporami. Ještě musím pochválit rozhodčí, kteří nechybovali ani na jednu stranu a předvedli výkon na úrovni.

9. kolo (7. hrané): Byšice – Všestudy 1:2 (69. Macháček – 36. a 68. Koudelka), Chotětov – Velvary B 6:2 (33., 47. a 90. z pen. Souček, 17. Koníček, 25. Vtelenský, 88. Vyhlas – 61. Dörfl, 54. Maňas), Hovorčovice – Bakov 2:2 (40. Ptáček, 68. Valíček – 52. Vaněk, 57. Bartoň), Lužec – Libčice 3:0 (67. Hrdlík, 68. Kolařík, 85. Levý), Záryby – Rejšice 1:1 (49. Mareček – 52. Prskavec), Benátky B – FC Mělník 0:1 (90. Antoš), Kosmonosy B – Pěčice 3:0 (41. Kraus, 52. Boxan, 60. Boxan)