Pěčice – FC Mělník 3:3 (1:2)

Jiří Kříž, trenér Pěčic: „Bylo to nešťastné utkání, po dobrém začátku jsme vypadli ze hry a dostali po vlastních chybách dva góly. Málo se trénuje, je to pak utahané, nemám k tomu co říct.“

Petr Kujal, trenér FC Mělník: „Atraktivní utkání pro diváky. Každý tým byl nahoře a za chvíli dole. Začali jsme pasivně, soupeř byl lepší, ale poté jsme vstřelili branku po hezké individuální akci Antoše. Zlepšili jsme se v držení míče a následovala branka na 2:0 po hlavičce Steinze a zakončení Vovsa. V tu chvíli jsme začali hrát náš starý hurá fotbal a odměnou nám byla branka na 1:2 po brejku soupeře. Druhý poločas byl soupeř častěji na míči, ale do vyložených šancí se nedostával. Antoš trefil po brejku tyč, to byl asi zlomový bod. V 85. minutě jsme nepohlídali odražený míč a soupeř krásnou střelou srovnal. Než jsme se vzpamatovali, prohrávali jsme po rychlém kontru 2:3. V nastavení jsme po sérii tří rohů vyrovnali. Klukům patří poděkování za výkon kromě pěti minut zápasu a také za to, že jsme nesložili zbraně za nepříznivého stavu. Body zvenku jsou plus, ale soutěž rozhodují domácí zápasy. Doufám, že budeme pokračovat ve zlepšeném výkonu proti Rejšicím.

Rejšice – Benátky B 0:2 (0:1)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: „Dobrý zápas se špatným výsledkem. Nezasloužili jsme si prohrát. Bohužel jsme udělali chybu a soupeř nás potrestal. My jejich chyby nevyužili.“

Lukáš Došlý, trenér Benátek: „Do Rejšic jsme jeli s potřebným respektem. V prvním poločase jsme přežili úvodní tlak soupeře a vzápětí šli do vedení. Do pauzy byl k vidění na šance vyrovnaný zápas, který nechal vyniknout hlavně brankáře. Ve půli druhé jsme hráli s výhodou jednoho gólu a nechali tvořit domácí. Věděli jsme, že mají skvělé brejky a snažili se je do nich nepouštět. V dohře standardní situace jsme navíc deset minut před koncem dokázali vstřelit pojišťující branku a po defenzivní dřině druhé půle tím prakticky potvrdili zisk třech bodů. Týmový úspěch bohužel kalí naše tři nucená střídání kvůli zdravotnímu stavu. Chtěl bych pochválit i trio sudích, kteří těžký zápas zvládli a dokázali ukočírovat emoce všech aktérů.“

Bakov – Lužec 2:0 (1:0)

Martin Tauchman, trenér Lužce: „Opět asi podcenění, nebo nevím, jak nazvat. Po Mělníku jsme opět darovali body poslednímu týmu. Co jsem řekl před zápasem, bohužel zůstalo jen v kabině. Již ve druhé minutě jsme inkasovali laciný gól. Druhý byl také po rohu a opět darovaný. Domácí bránili v deseti lidech a my s tím měli problémy se do nich dostat. I přesto jsme si vytvořili minimálně čtyři gólovky. Ale proměňování nás trápí delší dobu. Minule jsem byl spokojen, ale teď je to pravý opak. V utkání svůj standart předvedl jen Rollo a Bernard. Ostatní průměr, a to je málo. Buď si rychle uvědomíme, že i poslední týmy umí hrát fotbal, nebo nás opět čeká rušné jaro.“

Všestudy – Chotětov 2:2 (1:1)

Jiří Kaiser, trenér Všestud: „Chtěli jsme potvrdit body ze zápasu v Byšicích. Zápas byl spíše boj a tím, že jsme se přizpůsobili hostům, jsme se nedostávali do hry, jak bychom chtěli. Poločas chyb, nepřesností a nakopávaných míčů umocnil červenou kartou náš tým v 38. minutě. Zápas jsme museli dohrát o deseti hráčích v poli a musím říci, že jsme si počínali v poli lépe než v plném počtu. Závěr byl přímo infarktový. Nejprve jsme mohli v 88. minutě utkání rozhodnout, ale dorážku hosté vykopli z brankové čáry. Hned nato jsme po hrubce našeho gólmana prohrávali a úplně se sesypali. V nastaveném čase jsme vsadili vše na jednu kartu a po faulu před pokutovým územím jsme měli možnost kopat trestný kop. Ten Marek Faigl přesně zakroutil do šibenice a my si mohli oddychnout. Přesto ve mně obrovské zklamání z průběhu zápasu zůstalo.“

Kosmonosy B – Byšice 5:0 (3:0)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Není co hodnotit. Dobrý soupeř, individuální chyby a je z toho vysoká porážka.“

10. kolo (8. hrané): Pěčice – FC Mělník 3:3 (35. Hellmiss, 85. Skuček, 86. V. Novák – 23. Antoš, 31. Voves, 94. vl. O. Novák), Rejšice – Benátky B 0:2 (11. Pešta, 82. Sudek), Libčice – Záryby 5:2 (4. a 56. Punčochář, 11. a 90. Lain, 85. Tyle – 1. Mareček, 48. Ploc), Bakov – Lužec 2:0 (2. a 71. Resl), Velvary B – Hovorčovice 3:1 (11. Štefanik, 16. Leibl, 39. Podivínský – 33. Pouzar), Všestudy – Chotětov 2:2 (17. z pen. Ježek, 93. Faigl – 23. Rusiňák, 89. Kern), Kosmonosy B – Byšice 5:0 (25. a 28. Boxan, 40. Zeman, 65. Hlaváček, 86. Husák)