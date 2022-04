„Po prvním poločase, ve kterém jsme jasně dominovali a výsledek měl být vyšší než 3:0, jsme asi usnuli v kabině,“ nechápal předseda FK 1901 Luboš Černý dvojnásobné bleskové snížení Hovorčovic a dramatizování jasného zápasu. Ten už se změny skóre nedočkal po vykartování hostujícího Škorvánka ani na jedné straně. „Nebyli jsme schopní proměnit žádnou ze stoprocentních šancí včetně penalty,“ kroutil hlavou Černý.

Za pozitiva tak označil první poločas a tři body. Vstup do druhé půle, kterým soupeře vrátili do zápasu, byl v jeho očích zbytečnou komplikací. Ruce si pak v Olších mohou mnout nad střeleckou formou Dominika Zdržálka. „Podal výborný výkon v prvním poločase, ve druhém už to nebylo ono. Ale je důležité, že je produktivní,“ dodal Luboš Černý.

První jarní bod bolavou ztrátou

Ze zbylého okresního tria v I. B třídě uhrály první jarní bod Byšice v Holubicích. Vzhledem k průběhu pro ně měl ale spíše trpkou příchuť. Hosté po trefách kanonýra Gabča (jedné z penalty) vedli o půli dvoubrankovým rozdílem. Po změně stran ale o náskok přišli. V nastavení pak i o vyloučeného Pavla Šubu, který naskočil do soutěžního zápasu po dvou a půl letech.

„Od operace achilovky jsem na fotbal neměl čas a věnoval se, když to zdravotní stav dovolil, jen futsalu,“ objasnil dlouhou absenci Pavel Šuba, který v hale odehrál už i nedávné play-off proti Chrudimi.

Fotbalová sláva v Lobkovicích: Koller a spol. domácí nešetřili, o góly ale nešlo

Po dvou fotbalových trénincích pak vyběhl k mistráku za byšické áčko, v Holubicích se dostal na hřiště na téměř kompletní druhý poločas. „Celý zápas byl trápením v naší koncovce,“ měl jasno, proč to výsledkově nevyšlo podle představ.

V závěru pak hasil jednu z akcí soupeře jen za cenu červené. „Za mě dost přísná. Za stavu 2:2 v 90. minutě nelze nechat jít hráče na brankáře samotného, i když z úhlu,“ okomentoval nijak brutální zatažení za záchranou brzdu.

Byšice remízou přepustily třetí příčku Kosmonosům B.

Lužec po půli odpadl

I před druhým celkem z popředí tabulky se po dobrém vstupu do jara musel sklonit Lužec. Zatímco zápas s Kralupy ztratil až v závěru a jako o remízovém o něm mluvili i hosté, ve Staré Boleslavi Eletis dokonce i vedl. Vyrovnání před půlí bylo předzvěstí střeleckých manévrů Slavoje ve druhé části. Jeden z jejich zkušených střelců Bláha nakonec slavil hattrick, dvěma góly v závěru sekundoval i Vodák. Konečný účet: 6:1.

Velký Borek doma těsně padl s Radonicemi. O výsledku v duelu sestupem ohrožených Slavií rozhodl už první poločas. Domácí radost z penaltového vyrovnání měla jen krátkého trvání. Hosté si po pár minutách vzali vedení zpět.

Na Rejšice umí. Mělník vyhrál i druhý vzájemný zápas a odrazil poslední místo

„Od nás špatný, až zoufalý výkon. Takhle se o záchranu nehraje,“ hodnotil zápas stručně a kriticky trenér domácích Zbyněk Štrupl. Hostující Jan Janík se rozpovídal víc. „Odehráli jsme těžký záchranářský zápas. Hezké počasí, spousta lidí, dobré odpoledne s vítěznou tečkou pro naše barvy,“ ohlédl se trenér vítězů, který měl za to, že v první půli byl jeho tým lepší a zaslouženě vedl.

„Ve druhé půli se hrálo v obrovském tempu a místy to ze strany domácích vypadalo spíše jako ragby, paradoxně standardní situace kolem vápna zahrávali pouze oni. Naštěstí pro nás jim to nepřineslo vyložené šance a my jsme v závěru mohli ještě zvýšit. Klukům děkuji za odmakaný zápas,“ dodal Jan Janík.

19. kolo: Chotětov - Velvary B 0:1 (37. Podivínský), V. Borek - Radonice 1:2 (32. z pen. Šejnoha - 10. Zhabokrytskyi, 38. Pekárek), St. Boleslav - Lužec 6:1 (41., 65. a 75. Bláha, 84. a 85. Vodák, 55. Práger - 12. Roučka), Kralupy - Hovorčovice 3:2 (6. a 16. Zdržálek, 4. Junek - 46. Novák, 47. Pouzar), Líbeznice - Kosmonosy B 1:8 (61. Dvořák - 22., 52. a 66. Hlaváček, 48. a 60. Fišer, 26. Yerkhov, 69. Strouhal, 75. Hradec), Bakov n. J. - Libčice 5:2 (44. z pen. a 87. Boško, 77. a 82. Vaněk, 42. Kvapil - 43. Dosoudil, 89. vl. Kvapil), Holubice - Byšice 2:2 (49. a 78. Valtr - 18. a 23. z pen. Gabčo)