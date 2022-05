Domácí měli nedlouho po otevření sobotního gólového účtu výbornou příležitost na zvýšení. Penaltové výhody po souboji domácího Zdržálka s jedním z hostů se ale sami dobrovolně zřekli. „Píchl jsem si míč vedle soupeře, ale škrtl jsem si o nohu a spadl. Rozhodčí pískl penaltu. Řekl jsem Maříkovi (exekutor), že nebyla a on se rozhodl, že jim ten míč vrátí,“ popsal kralupský Dominik Zdržálek sympatické gesto fair-play.

Odměny za svůj čin se dočkal vzápětí, kdy právě on zvýšil a načal tak své čtyřgólové představení. Na přestávku hosté odcházeli po pěti výlovech v síti. To horší ale trenéra hostí Ladislava Kurucze, který V Olších kdysi sám kopal a kvůli personální nouzi se nominoval do brány, teprve čekalo. Po změně stran skóre narůstalo v pravidelných intervalech. Debakl musel v hostující sestavě strpět i Zdržálkův spoluhráč z futsalového Mělníka Alexandr Nedostup.

Podle vedení Kralup šlo o zdaleka nejslabšího soupeře, který do Olší za poslední sezony v kraji přijel. „Doopravdy věřím, že dnešního soupeře by porazilo i naše béčko,“ popíchl Líbeznice předseda vítězů Luboš Černý. Hosté podle pozápasových slov padesátníka Kurucze dokonce zvažovali, že by se z utkání kvůli látané sestavě omluvili. Dva pohledné góly ze závěru byly v jeho očích jediným plusem na jinak hrozivém skóre.

Bohatou gólovou nadílku, nevybočující ovšem z kontextu předešlých domácích zápasů, servíroval před sobotním polednem svým příznivcům také pronásledovatel Kralup. Stará Boleslav vyprovodila i díky čtyřem gólům zkušeného Daniela Krulicha Bakov 6:3. Hosty může těšit snad jen to, že po inkasované šestce dokázali nad soupeřem vyhrát alespoň druhý poločas.

„První poločas byl v jasné režii domácích a my jsme se jen rozkoukávali ze zimního spánku. Druhý poločas po střídáních se náš výkon zlepšil,“ uvedl k utkání trenér Bakova Jaroslav Kamenický. Jedna ze tří poločasových změn v sestavě se týkala i brankoviště. „Asi nejlepší z našich borců Klíma na začátku druhé půle chytil několik vyložených šancí, tak i díky němu jsme si neodvezli větší nálož. Jen mi je líto gólmana Kalčíka, protože ho v tom nechali pěkně vykoupat,“ dodal kouč Kamenický.

Na opačném konci gólového spektra se ocitl duel mezi Chotětovem a Byšicemi. „Nedali jsme tři tutové šance,“ objasňoval trenér hostů Daniel Hnízdil neobvyklý výsledek. Pohnout s ním opakovaně mohl především nejlepší střelec soutěže Gabčo, své sezonní konto ale nenavýšil. Remízu nejspíš i proto více brali jako zaslouženou domácí. Jediným zápisem byla už sedmá červená karta Byšic. Čtvrthodiny před koncem ji viděl Tumbas, který v pádu zasáhl jednoho z protihráčů.

Ve prospěch domácích se ve druhých poločasech zlomily oba nedělní zápasy. Velký Borek přehrál v důležitém souboji 4:1 Holubice a po dlouhé době opustil poslední místo. „Myslím, že jsme byli celé utkání lepší, a co jsme ještě nedali… Utkání bylo o tom, kdo dá první gól, naštěstí jsme to byli my. Jak jsem minulý týden kritizoval rozhodčí, tak teď je musím pochválit,“ shrnul duel ze svého pohledu trenér Slavie Zbyněk Štrupl.

Lužec si vyšlápl na třetí Kosmonosy B. Na obou stranách byl k vidění hattrick. Vojtěch Sušír ten svůj dokonal z penalty sice až na poslední chvíli, v součtu s příspěvkem spoluhráče Adama Hrdlíka ale znamenal tři body. Na jediného střelce hostů Ladislava Hlaváčka týmová odměna nezbyla.

„Utkání jsme zvládli odhodláním a vůlí,“ měl jasno domácí Martin Tauchman. S týmem se sice v důležitém klání brzy ujal dvoubrankového vedení, po vyrovnání hostí ale nakonec rozhodl až úplný závěr. „Druhá půle byla nahoru dolů. Když už to vypadalo na dělbu, přišel moment, kdy by Kolařík dával do prázdné branky a byl sražen,“ popsal zkušený hráč Eletisu.

Jeden z nejmladších pak udržel v klíčové chvíli nervy a svým sedmým gólem v posledních čtyřech kolech rozhodl. „Hraje v top formě. Ale chválím kompletně všechny hráče. Myslím, že o ten gól jsme byli lepší. Některé šance jsme ještě neproměnili. Teď už se soustředíme na další důležitý zápas v Libčicích,“ dodal Martin Tauchman.

25. kolo (23. hrané): Hovorčovice – Velvary B 2:1 (42. Pouzar, 87. Černý – 54. Podivínský), Lužec – Kosmonosy B 4:3 (8., 11. a 90. z pen. Sušír, 51. Hrdlík – 24., 40. a 72. Hlaváček), Radonice – Libčice 0:1 (15. Hrdina), Chotětov – Byšice 0:0, V. Borek – Holubice 4:1 (24. Jindřich, 64. Lamač, 79. Mihalík, 90. Jeřábek – 57. Valtr), St. Boleslav – Bakov 6:3 (6., 16., 30. a 44. Krulich, 8. Bláha, 42. Štěpánek – 43. Boško, 85. Vitmajer, 90. Turek), Kralupy – Líbeznice 14:2 (17., 35., 46. a 50. Zdržálek, 34. a 48. Weiner, 69. a 75. Kulhavý, 15. Matějček, 25. Hemr, 55. Novák, 58. Mařík, 63. Junek, 81. Houška – 72. Pospíšil, 88. Braier)