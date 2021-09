Nejsledovanější zápas kola se brzy změnil v nečekaně jednostrannou záležitost domácích. Za ty se kromě podzimní gólové jistoty Stanislava Maříka prosadila hned po pár minutách na hřišti i dosud zraněná druhá velká letní posila Petr Junek. Šťastný byl zápas číslo sedm pro oba poslední čekatele na první výhru. Jak nováček z Velkého Borku, tak i tradiční účastník z Bakova ji doma ozdobil dokonce čistým kontem. Deník tradičně přináší některé ohlasy na zápasy.

Bakov – Velvary B 3:0 (1:0)

Roman Vaněk, předseda Bakova: „Konečně jsme zabrali a po pěti plonkových zápasech poprvé na podzim naplno bodovali. Hosté začali lépe a v šesté minutě mohl Bretsnajdr rychlým gólem navázat na poslední venkovní účinkování svého týmu. Nám přinesla gól třetí vážná akce, Matej Vaněk odčinil předchozí liknavost, když po rychlém brejku mladšího z bratrů Vitmajerů parádním volejem z hranice vápna otevřel skóre. Ve druhém poločase navýšil vedení Jan Kvapil, když z půlky ušel všem protihráčům a ležícímu brankáři nedal šanci. Vítězství pečetili střídající hráči. Prokůpek prošel přes střed hřiště a před vápnem předal míč Davidu Boškovi, jehož technická střela do růžku branky uzavřela účet.“

Kralupy – Byšice 6:1 (4:0)

Luboš Černý, předseda Kralup: „Na utkání jsme se připravovali a ze soupeře měli respekt. Výsledky Byšic v úvodních kolech nám k tomu dávaly jasné důvody. Do úvodního gólu byla hra celkem vyrovnaná. Když jsme ale v rozmezí dvaceti minut dali čtyři góly, bylo po zápase. Kladně hodnotím přístup mužstva, nasazení i to, že se nám uzdravili někteří hráči. Petr Junek nastoupil na pár minut a hned se střelecky prosadil. Výborný výkon podali i rozhodčí, kteří zvládli utkání bez jediného konfliktu. Po úvodních kolech si tým sedl fotbalově i lidský a podařilo se nám najít i ideální sestavu. Vítězství je pro nás cenné, ale nyní už se soustředíme na následující utkání, kdy jedeme na derby do Holubic.“

Stanislav Mařík, kanonýr Kralup (v utkání 2 góly): „Podali jsme výborný výkon jako tým a soupeře skoro k ničemu nepustili. Hráli jsme aktivně a dobře presovali. Už první půle mohla skončit ještě větším rozdílem, šancí jsme měli hned několik. Věřím, že pokud podáme takový výkon v každém zápase, budeme vyhrávat i nadále.“

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Soupeř byl ve všech směrech lepší. My jsme si akorát uřízli pěknou ostudu. Bez hráčů jako je Josef Svačina a Priatka prostě hrát nejde. Zrovna tak bez bojovnosti a obětování se pro mužstvo.“

St. Boleslav – Libčice 5:4 (3:1)

Miroslav Sunkovský, trenér Boleslavi: „V prvním poločase jsme byli jasně lepším celkem, ale neproměnili jsme gólové šance. Ve druhém jsme polevili a soupeře nechali vyrovnat. Naštěstí se nám vzápětí podařilo dát dvě branky a utkání zvládnout.“

Chotětov – Hovorčovice 3:2 (2:2)

Jaroslav Souček, předseda Chotětova: „Hostující tým byl celý poločas aktivnější, a přestože jsme dokázali reagovat na vedoucí gól krásnou dalekonosnou trefou, hosté vzápětí skóre znovu otočili. O pauze však šli soupeři do kabiny díky gólu Tomáše Koníčka za vyrovnaného stavu. Také ve druhém poločase byli na míči více hosté, ale neúměrnou bojovností v závěru utkání strhli vítězství na svou stranu domácí, když téměř ztracený míč vybojoval Ondřej Souček a Martin Nežerka se ani podruhé v zápase nemýlil.“

V. Borek – Kosmonosy B 2:0 (1:0)

Zbyněk Štrupl, trenér Borku: „Vydřené tři body. Hosté byli hodně fotbaloví, mladé mužstvo. Chvílemi jsme byli pod velkým tlakem, ale hráli jsme obětavě a zodpovědně dozadu. Měli jsme i potřebné štěstí. Hodně nám pomohly góly vstřelené těsně před půlí a po ní. Chtěl bych poděkovat nejen klukům, ale také lidem za fandění a to, v jakém počtu (podle zápisu 120) na nás chodí.“

Radonice - Lužec 3:0 (0:0)

Jan Janík, trenér Radonic: „Odehráli jsme další povedený zápas. Hráli jsme ve slušném tempu a od začátku šli jasně za vítězstvím. Host jsme pustili do šancí jen minimálně. Se vší úctou k soupeři si myslím, že jsme byli celý zápas lepší a zaslouženě zvítězili. Potěšil i potlesk diváků po zápase. Jediné, co nás trápí, je slabá koncovka. Mnoho šancí - málo branek, to máme každý zápas."

Bakov – Velvary B 3:0 (22. Vaněk, 60. Kvapil, 69. Boško), Kralupy – Byšice 6:1 (31. z pen. a 60. Mařík, 22. a 33. Polák, 27. Houška, 82. Junek – 65. Čurda), St. Boleslav – Libčice 5:4 (37., 71. a 74. Práger, 35. Bláha, 45. Krulich – 17. a 67. Punčochář, 65. Vondra, 77. Paluka), Chotětov – Hovorčovice 3:2 (29. a 90. Nežerka, 41. Koníček – 2. Černý, 30. Pouzar), Radonice – Lužec 3:0 (46. Pekárek, 71. Moravec, 85. Karabello), Líbeznice – Holubice 3:3 (26. Braier, 30. Pospíšil, 39. Nedostup – 16. a 41. Valtr, 56. z pen. Brož), V. Borek – Kosmonosy B 2:0 (45. Junek, 46. Mihalík).