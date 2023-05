Bakov – Byšice 1:0 (0:0)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „Zápas ovlivnilo brzké vyloučení hostujícího hráče a to, co mi neproměníme, proto skončil výsledkem jedna-nula. Bylo to velmi bojovné utkání, ale zvládli jsme to a opustili jsme poslední místo v tabulce.“

Petr Svačina, kapitán Byšic: „Do Bakova jsme jeli s jedenácti lidmi z A-týmu a na střídačce s dorostencem a dvěma hráči béčka (3 hráči zranění a 1 červená). Věděli jsme, že to bude těžké utkání a o co se hrálo. Do utkání jsme zase vstoupili laxně a hned v prvních pěti minutách jsme přežili dvě gólovky Bakova. Poté se začala hra vyrovnávat a přišla podle většiny dost přísná červená karta pro Macháčka po souboji, kdy se nakopli s hráčem Bakova navzájem. Hráč Bakova netrefil balon, ale jen nohu Macháčka, který ještě uhýbal. Bohužel pro něj to prý byla zlomenina a přeji mu, ať nemá žádné následky a může zas co nejdřív hrát. Od té doby byl Bakov na míči, ale vůbec nic si nevypracoval a my jsme pár náznaků z brejků měli, ale nic z toho nebylo. Do druhé půle jsme opět nastoupili až někdy v 50. minutě. Gól přišel hned po naší rozehrávce, kdy jsme ztratili balon a Vaněk mě od lajny obešel a z úhlu na zadní od tyče dal na 1:0. Vlastně to byl jejich jediný hráč, co dokázal něco vymyslet. V 55. minutě se zranil a nám se hrálo o něco lépe. Asi čtvrthodiny před koncem jsme dali gól po rohu, ale nebyl uznán. Hlavní rozhodčí bohužel viděl faul od nás poté, co gólman chytil balon, přepadl přes svého hráče, balon mu vypadl a Holina doklepával do prázdné. Měli jsem pak ještě pár šancí, ale v bráně soupeře nic neskončilo. Od nás to byl výborně odmakaný a odbojovaný zápas, který jsme hráli 85 minut v deseti. Jen ty naše začátky obou poločasů. Jinak není klukům co vytknout. Bakovu gratuluji k výhře.“