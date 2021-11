/FOTOGALERIE/ Mrzutý týden za sebou mají fotbalisté Byšic. Po nešťastném penaltovém vyřazení od favorizované Dobrovice ve svátečním pohárovém boji (druhý tým přeboru srovnával v nastavení) si chuť nespravili ani v dlouhodobé soutěži. V předposledním letošním díle I. B třídy v Hovorčovicích utrpěli druhou podzimní porážku. Kralupy, které splnily roli favorita na hřišti posledního Velkého Borku, se tak na čele osamostatnily s tříbodovým náskokem.

Fotbalisté TJ Byšice (ve žlutomodré kombinaci) měli v utkání krajského poháru favorizované soupeře z FK Dobrovice na lopatě, o dvoubrankové vedení ale nakonec přišli a v rozstřelu postoupili hosté z Boleslavska. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Do závěrečného duelu s Lužcem navíc Byšičtí s největší pravděpodobností přišli o brankáře Dominika Hnízdila. Ten čtvrthodinku před koncem viděl červenou kartu poté, co v přerušeného hře strčil do soupeře. Pod sprchu šel za následné oplácení také domácí hráč. Hosté sice při hře deset na deset srovnali pět minut před koncem na 2:2, v nastavení ale musel do sítě také nouzový brankář Byšic Petr Svačina a byla z toho porážka.