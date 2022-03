Svými kvalitami neměl ani v jednapadesáti problém zaskočit ještě na podzim ve třetí lize. Za Kralupy už nastupoval v přípravě a vedení si jeho angažování pochvalovalo. „Hrál na stoperu i jako defenzivní záložník a na obou pozicích samozřejmě výborně,“ řekl během přípravy předseda Kralup Luboš Černý.

Druhou zimní posilou pak lídr zabil dvě mouchy jednou ranou. Dominik Zdržálek měl totiž původně namířeno do kádru největšího soupeře, tedy do Byšic. Jako jejich hráč se ale ohřál sotva pár hodin. Hlavně směrem do ofenzivy hodně šikovný hráč, který to umí i s futsalovým míčem natolik, že hraje za Mělník první ligu, nakonec upřednostnil Kralupy. Jejich kádr je tím prý kompletní, dostatečně početný a připravený porvat se na jaře o postup.

Co na to v Byšicích, které na podzim vyhodil ze sedla až vzájemný duel právě v Kralupech a v závěru přišla ještě porážka v Horovčovicích? Ty hodlají až na Válu (odešel do FC Mělník) spoléhat na stávající zbraně. Přibyli k nim Dominik Dzimko z Horních Počapel a k fotbalu se znovu vrací Jakub Novák. Trenér Daniel Hnízdil měl podle svých slov rozjednaných posil daleko víc. „Nepovedlo se skoro nic,“ konstatoval trpce uprostřed přípravy.

Sám jen velmi nerad prohrává, a tak nevzdává ani boj o první místo. „Pro Byšice by to bylo zatím nejvíc v historii klubu, ale myslím, že jsou tam mužstva, které si to vzít nenechají. Tím neříkám, že neuděláme vše, co bude v našich sportovních silách.“

Černým koněm sezony se zatím jeví staroboleslavský Slavoj. Zkušený tým zimoval na třetí pozici. Před jarem cítili na Lázeňské potřebu posílit v obraně, která svými čísly za nejlepšími přece jen zaostávala. Směrem dopředu šlo ale o vůbec nejúdernější jedenáctku.

Získat se šéfovi klubu Josefu Matějovskému podařilo stopera Ladislava Brůžka, který se tak vrací tam, kde s fotbalem začínal. Mezitím ovšem prošel mládeží Meteoru a Slavie Praha. Už v dospělých pak nastupoval za Motorlet, Admiru či Litoměřicko, naposledy pak za Čechii Smíchov.

Staroboleslavskou minulost má i útočník Jan Plotnárek. Rovněž on působil v mládeži na prestižních adresách – v Mladé Boleslavi, Baníku Ostrava a naposledy i Viktorii Žižko, kde za béčko krátce nakoukl i mezi dospělé v pražském přeboru. Za poslední rok a půl ale neodehrál ani zápas. „Měl delší dobu zdravotní problémy, které jsou snad už minulostí,“ objasnil Josef Matějovský.

Dvacetibodovou hranici na podzim pokořila ještě dvojice z Boleslavska – čtvrté Kosmonosy B a pátý Chotětov. V jeho kádru k zásadním změnám nedošlo. „Stále nám chybí dva dlouhodobě zranění hráči, kteří budou k dispozici nejdříve až v další sezoně,“ zmínil předseda fotbalu v Chotětově Jaroslav Souček spolu s tím, že tým v přípravě třikrát prohrál a pouze jedinkrát vyhrál.

„Do jarní části jdeme přesto s cílem udržet se v prostřední části tabulky a vyhnout se bezprostřednímu boji o setrvání v soutěži. Jsme si vědomi, že soutěž je nesmírně vyrovnaná,“ nastínil Jaroslav Souček.

Kralupy pak nebyly jediné, kdo ulovil hráče s prvoligovou minulostí. Je jím také Radek Dosoudil, který po půlroce v Neratovicích, jimž pomohl do čela divize B, znovu mění adresu. V předešlé sezoně ještě třetiligový hráč zamířil do Libčic nad Vltavou.

Ty mimochodem nemají ani na sedmém místě nikterak bezpečný náskok na sestupové příčky - na předposlední Lužec konkrétně jen tři body. Stejně je na tom i osmý Bakov. Jeho trenér Jaroslav Kamenický shrnul soutěžní pauzu takto: „K žádným změnám nedošlo. Myslím si, že mužstvo je po fyzické stránce dobře připravené. O našich ambicích se ale raději nebudu vyjadřovat.“

Jediným, kdo s vyrovnaným pořadím neudržel krok, je nováček z Velkého Borku. Jediná výhra a tři remízy jsou předzvěstí pořádné dřiny směrem k případné záchraně.

Na Slavii se o to pokusí s podzimním kádrem, cestou nákupů drahých posil z venku se klub podle trenéra Štrupla nevydá ani v kritické chvíli. Pozornost prý na Slavii upínali i k dalšímu vylepšení zázemí, konkrétně kabin.

Záchranu prý nelámou přes koleno ani v táboře dalšího z nováčků, byť pozice Líbeznic je o osm bodů veselejší. Jedinou posilou je devatenáctiletý Francouz studující v Česku. Zajímavého hráče mají v sestavě také Holubice. Filip Valtr, ač teprve devatenáctiletý, vstřelil na podzim šestnáct gólů a vládne tabulce střelců celé soutěže. Ta slibuje v odvetách nejednu zajímavou podívanou…