Kosmonosy B – Všestudy 4:0 (3:0)

Miloš Marek, trenér Kosmonos: „Věděli jsme, že soupeř přijede dobře naladěný, protože ještě letos neprohrál. Kluci se na zápas těšili a chtěli potvrdit venkovní výhru před domácím publikem. Do začátku jsme vstoupili tím, co jsme si řekli před utkáním. Hrát kombinace po zemi, a to se nám dařilo po celé utkání. Výhra mohla být větším rozdílem, ale nevyužívání našich šancí nás stále trápí. Soupeře chválím, že se také snažil hrát kombinační fotbal a nehrál vůbec špatně, tím jen potvrdil, proč nebyl doposud poražen. Klukům děkuji za předvedený výkon."

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Proti prvnímu týmu soutěže se ukázalo postavení v tabulce i na hřišti. Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit a snažit se zlobit aktivní hrou. Soupeř byl ale lepší. Od začátku nám dělali problém jeho zahraniční hráči, kteří mají velkou kvalitu. Když domácí dali za sebou dva rychlé góly po naší špatné rozehrávce, bylo za stavu 3:0 v první půlce o zápasu rozhodnuto. Chtěli jsme zbytek odehrát důstojně a druhou půlku i lépe. Za to musím kluky pochválit. Byla to pro nás zkušenost, ze které se musíme poučit do dalších zápasů. Děkujeme i fanouškům.“