Velký Borek dokázal vyhrát druhý domácí zápas v řadě. Před tradičně početnou diváckou návštěvou rozhodl o triumfu nad Libčicemi a vykřesání šance na záchranu skvělý nástup Slavie. Ta držela po dvaadvaceti minutách už čtyřgólový náskok. Hlavní podíl měl dvěma góly a asistencí nejmladší člen sestavy Marek Minář.

Výborné individuální výkony byly k vidění také ve Staré Boleslavi a Lužci. Byšický Josef Gabčo si hattrickem vylepšil náskok na čele tabulky střelců. Ani to ale nestačilo na znovu nastartované motory Slavoje. Nejlepší útok soutěže po minulé dietě v poslední půlhodině otáčel z 1:2 na 6:3.

V Lužci se potvrdil kvalitativní rozdíl mezi třetí ligou a B-třídou. Z pěti gólů v domácí síti nenesl stopu velvarského áčka pouze druhý z kopačky ex-všestudského Václava Podivínského, který je už tradičním střelcem rezervy Slovanu.

LUŽEC – VELVARY B 1:5 (0:3)

Martin Tauchman, hrající asistent Lužce: „Soupeř přijel posílen asi o tři hráče z kádru A-týmu, a na kvalitě to bylo znát. Dvacet minut jsme hráli vyrovnaný zápas. Poté přišly dva góly v rychlém sledu. Jeden po centru, kdy jsme nepokryli hráče ve vápně, a na druhý jsme nahráli špatnou rozehrávkou v obraně. Ve druhé půli hosté přidali góly z trestného kopu a z brejku. Pak se hra trochu vyrovnala, Sušír snížil a dali jsme ještě břevno. Velvary vyhrály zaslouženě. My se musíme soustředit na další zápasy a urvat body jinde. V zápasech bych pochválil Vaška Rolla, který zachytal dobře a za góly nemohl. Ostatní tam taky nechali vše, ale bohužel to nestačilo.“

VELKÝ BOREK – LIBČICE N. VLT. 4:1 (4:1)

Zbyněk Štrupl, trenér Velkého Borku: „Rozhodl náš nástup do utkání, kdy jsme po dvaceti minutách vedli čtyři nula, náš nejlepší výkon, co se týče útočné fáze. Marek Minář první a třetí gól dal a druhý připravil, asi klíčový hráč utkání.“ O tom, jestli čtvrté vítězství nějak mění šance poprat se ve zbylých pěti kolech o záchranu: „Myslím, že ani ne… Ale každá radost z výhry je fajn a hlavně odměna pro naše fanoušky, kteří na nás nadále chodí v hojném počtu (220).“

KRALUPY 1901 – HOLUBICE 2:0 (1:0)

Luboš Černý, předseda Kralup: „Utkání se hodnotí těžce. Můžeme hodnotit asi jen úvodních třicet minut. První půlhodinu jsme byli lepším celkem, vytvářeli si šance a nic nenasvědčovalo tomu, že můžou nastat komplikace. Nakonec byly. Ve třicáté minutě kopneme standardku na prvního protihráče a z brejku a vlastně první šance soupeře dostaneme červenou, která byla naprosto oprávněná a bez debat. Už tak lepíme sestavu, jak se dá, takže akorát další komplikace. Tři body super, povinnost. Další týden je pryč a už myslíme na Bakov.“

STARÁ BOLESLAV – BYŠICE 6:3 (0:1)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Do asi 57. minuty jsme vedli, ale bohužel pro zranění musel střídat Vlček a chvíli nato i Holina s Josefem Svačinou, kteří se vyšťavili. Poté už jsme nebyli schopní eliminovat a napadat soupeře při rozehrávce, a ten nás za to potrestal. Na sestavě z první hodiny se ale dá určitě stavět do dalších utkání. Potom jsme to soupeři dost usnadnili. A ten prokázal kvalitu. Nicméně Pepík Gabčo ještě mohl sám přidat další tři branky.“

23. kolo (21. hrané): Lužec – Velvary B 1:5 (75. Sušír – 26., 33. a 48. Kafka, 27. V. Podivínský, 61. Tsopa), Radonice – Hovorčovice 1:4 (78. Cikaník – 58., 74.a 76. Pouzar, 85. z pen. Valíček), Chotětov – Kosmonosy B 3:3 (53. a 90. Rusiňák, 55. Beneš – 31. a 66. Král, 47. Kohout), V. Borek – Libčice 4:1 (1. a 22. Minář, 19. Lamač, 11. Kováč – 32. Paluka), St. Boleslav – Byšice 6:3 (57. a 64. z pen. Krulich, 77. a 84. Štěpánek, 69. Novák, 74. Bláha – 17., 59. a 83. Gabčo), Kralupy – Holubice 2:0 (12. Mařík, 85. Matějček), Líbeznice – Bakov n. J. 2:10 (8. Braier, 69. Zezula – 28., 61., 71. a 79. Vaněk, 18. a 47. T. Vitmajer, 43. Ajchler, 48. P. Vitmajer, 67. Kvapil, 81. Boško)