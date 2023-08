Všestudy – Lužec 3:3 (1:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: Pro nás derby sezony. Kádr se dal skoro celý dohromady. Po minulé ztrátě s Pěčicemi jsme chtěli bodovat naplno, ale věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Hned od úvodu se hrál svižný fotbal nahoru - dolů s šancemi na obou stranách. Nám se podařilo jednu v první půlce využít. O poločase jsme si řekli pár věcí, co se nám nelíbí, ale jako minulý týden soupeř využil naší nepozornosti, otočil skóre a dostal nás do pasivity. Po zásahu a střídání se nám podařilo vyrovnat hru i skóre. Když pak přidáme gól v 90. minutě, už to musíme uhrát. To se bohužel nestalo. Skóre 3:3 asi odpovídá průběhu na hřišti, vyhrát mohly oba týmy. Děkuji hráčům. V některých herních situacích se zvedáme, teď se musíme více zaměřit na obranou fázi. Dostat šest gólů ve dvou zápasech je doma dost. Jedeme teď do Zelenče a tam nás podle jejich výsledků nečeká nic jednoduchého, ale začíná to nula nula.

Martin Tauchman, trenér Lužce: Každý bod z venku je příjemný, ale dnes to beru spíše jako ztrátu, i když jsme vyrovnali až v nastaveném čase. Utkání podle mého ovlivnila situace hned v úvodu, kdy domácí brankář zahrál rukou minimálně metr mimo pokutové území, kdy by šel Zoreník sám až do prázdné. Bohužel nebylo pískáno a domácí utekli červené kartě. Tři góly jsme jim vysloveně darovali po našich chybách. Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem po herní i fyzické stránce, ale produktivita byla dnes slabší, což nás bohužel stálo dva body. Mužstvo chtělo a bylo to i vidět, bohužel pokud takové chyby budeme opakovat, budeme to mít vždy složité. Dobré utkání odehrál Dolejška, se kterým měli domácí veliké starosti ve středu pole. Nyní už se soustředíme na domácí utkání, kde budeme chtít bodovat naplno.