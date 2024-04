/OSOBNOST DENÍKU/ Když po necelé čtvrthodině utkání posílal svůj tým do dvoubrankového trháku, sotva by pomyslel, že bodově vyjde jeho tým na jaře i potřetí naprázdno. A to všestudský Jáchym Brázda později v Líbeznicích dokonce zkompletoval i hattrick. Jenže domácí v poslední půlhodině otočili výsledek na svou stranu a vyhráli 5:3. Předloňský mistr Mělnicka tak zůstává přikovaný ke dnu tabulky.

Jáchym Brázda zaznamenal svůj druhý hattrick v dresu Všestud | Foto: archiv hráče

Jáchym Brázda se svým druhý hattrickem mezi dospělými posunul do čela týmové tabulky střelců, radost z bodů pro tým ale chyběla. „Každý hattrick je pro fotbalistu parádní záležitostí, bohužel tenhle má velmi hořkou příchuť a za rámeček si ho rozhodně nedám,“ vrátil se k utkání dvaadvacetiletý odchovanec PTZ Nelahozeves.

Přitom start do utkání měli hosté na hřišti třetího celku tabulky výborný. Stejně jako týden předtím doma se Zelenčí to byl tým, kterému s trénováním pomáhá a radí i bývalý exligista Tomáš Rada, kdo udeřil jako první. Tentokrát dokonce dvakrát. Jenže soupeř znovu dvojnásobně reagoval ještě do přestávky. Do prázdna pak vyšuměla i Brázdova trefa na 2:3 zkraje druhého poločasu.

„Určitě jsem si to takhle nepředstavoval, ale s tím už se teď nedá nic dělat. To je prostě fotbal. Teď už si maximálně můžeme říct, co se v zápase stalo špatně,“ byl z výsledku zklamaný autor devíti branek v aktuální sezoně.

Proč se týmu v jarní části zatím vůbec nedaří, příliš rozebírat nechtěl. „To je spíš otázka na trenéra. Faktorů může být víc. Každopádně doufáme, že odpověď na tuhle otázku najdeme co nejdřív,“ řekl rodák z Nelahozevsi, kde se zároveň v rodinné firmě živí jako elektrikář.

I když současný pohled na tabulku nevěští Viktorii nic dobrého, v kabině podle Jáchyma Brázdy rozhodně záchranu nebalí. „Šance tu určitě je. Máme před sebou ještě spoustu zápasů a možností dostat se v tabulce výš a zachránit se. Věřím, že se tak i stane,“ dodal hráč, který vyniká nejen na fotbalovém pažitu.

V badmintonu ještě nedávno za pražský Hamr nastupoval v poloprofesionální první lize. „Badminton musel jít bohužel lehce do ústraní. Zvládání obou sportů bylo zkrátka velmi náročné na tělo, peníze i čas,“ prozradil. Nyní se tak může více soustředit na záchranu Všestud. Povede se?