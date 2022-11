Co se stalo, že jste proti Kosoři zlomili už nepříjemnou sérii bez vítězství? Minulé zápasy od nás nebyly úplně ideální. Popovídali jsme si o tom s panem (trenérem) Kaplanem. Jako starší jsme maličko apelovali na mladší hráče, že musíme od začátku bojovat a šlápnout do toho. Přestože má Kosoř ve svém středu fotbalisty jako Milan Černý či Slunéčko, tak jsme na ně vlétli a měli spoustu šancí. Od nás bomba zápas. Spokojenost. Kluci to po zápase oslavili. Posílali mi fotky. Bylo to veselé. A asi až do svítání.

Vy jste se oslav neúčastnil?

Byl jsem jen na jídle, které nám po každém zápase dělá naše fantastická máma - babička. Dal jsem si sekanou a kolu a pádil domů za přítelkyní a psem.

Ze tří gólů, které jste vstřelil, se vymykal hlavně ten první, kdy jste loboval brankáře z velké dálky… Můžete popsat všechny?

První byl v podstatě z půlky. Dostal jsem balon, posunul si ho, zvedl jsem hlavu a viděl jsem, že gólman je malinko vylezlý na velkém vápně. Na dva nula bylo z brejku, kdy jsem dostal od Lukáše Simona zpětný balon a levačkou to dával k tyči. To bylo minutu do půle. Hodně jsme se uklidnili. O půli jsme apelovali na to, že by bylo ideální dát gól na 3:0, abychom zápas zlomili a nedostali se nějakým inkasovaným gólem pod tlak. Po dvou minutách jsme znovu utekli do brejku, David Valda mi to dával pod sebe na penaltu a dal jsem to k tyči. I od stavu 3:0 jsme se snažili útočit a měli ještě dost šancí. Mohlo to skončit i víc. Nedali jsme a soupeř ke konci snížil.

I. B třída: V Byšicích odvolali trenéra a Lužec hned odvezl bůra

Výhra přišla po čtyřech porážkách z posledních pěti zápasů asi v nejvyšší čas, že?

Byla opravdu důležitá. Potřebovali jsme už zabodovat. Teď máme o víkendu Podlesí, kam pojedeme vyhrát. Chtěli bychom tak odskočit do střední části tabulky. Ty zápasy teď od nás nebyly úplně ideální. Dostávali jsme laciné góly a hlavně sami jsme ani neměli moc šancí. Změnili jsme rozestavení. V podstatě jsme kopali na dva útočníky. Vytáhl se Peky (Pekárek). Udělaly se změny. Za nás fajn. Po dlouhé době nás zase bavil fotbal.

Jako jediný z týmu máte za podzim víc než dva góly – konkrétně sedm. Je to hodně nebo málo?

Gólů mohlo být víc. Nemáme úplně štěstí jako třeba v minulé sezoně. Nedáváme jich tolik. V minulé sezoně jsem taky nějaké dal. Letos mám sedm gólů a osm asistencí. A to jsme dali celkem osmnáct gólů. Chtělo by to, aby se někdo přidal.

Nálada nebyla v posledních týdnech asi bůhvíjaká. Tak jak moc pomůže výhra v posledním domácím zápase – třeba i směrem k zimní přestávce?

Každé vítězství a navíc ještě proti tak fotbalovému soupeři pomůže. Ať už na psychice, nebo do dalšího zápasu. S tím jsme do toho i šli, že zápas jdeme vyhrát. Měli jsme v posledních kolech i těžší los. Po úvodních šesti kolech jsme byli do pátého místa, tam jsme ale hráli proti týmům ze spodku. Pak přišly týmy jako Vestec, Chlumec, derby v Kralupech… Mohli jsme s nimi ukopat slušný výsledek, ale bohužel jsme dostávali laciné a rychlé góly. Jak jsme byli v posledních kolech psychicky dole, tak jsme se lámali. Teď jsme šli od začátku útočit, dát gól a zklidnit se, což se povedlo. Když v Podlesí uhrajeme tři body, budeme na devatenácti, což by nebylo, myslím, úplně špatné na to, s jak ochuzeným kádrem jsme do soutěže šli.

Jakub Kučera: dopoledne „rozcvička“ se Sieglem, odpoledne hattrick

V létě z týmu odešel váš bratr Ondřej. Je to velká změna?

Změna to není. Jeden z jeho nejlepší kámošů Ivan Merta kope na Zlíčině, kde jsme s bráchou oba začínali jako malí. Přislíbili si, že si spolu ještě nějakou tu sezonu dvě kopnou. Věděli jsme to už ke konci jara, že to tak bude. Co týká jeho jako fotbalisty, tak nám chybí. Byl to soubojový hráč, vyhrával osobní souboje. To samé Luboš Krejza, který je teď v Kralupech. Ten k tomu dokázal šikovně podržet balon, sklepnout. Je to oslabení. A právě oni nám v těch čtyřech pěti zápasech scházeli. Máme to tak, že když nejde Dubský na stopera, tak ze soubojových fotbalistů jsme zůstali jen já, Honza Vorel a Peky. V týmu jinak máme mladé kluky a ti v soubojích někdy odpadávají. V sobotu to ale byla i po této stránce bomba. Všichni bojovali. Měli jsme odražené míče, dostávali jsme se do šancí. Hezký zápas. Lidi to bavilo.