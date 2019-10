Fotbalisté Pšovky v minulých kolech pravidelně ztráceli body v závěrečných minutách. Podobného hazardu se nevyvarovali ani proti Rejšicím, přestože tentokrát drželi dvoubrankové vedení.

„Po snížení měli hosté ještě šanci, naštěstí to trefili gólmanovi do ruky. To už bych se asi zbláznil,“ ulevil si po utkání trenér Pšovky Jan Studený. I když hostům patřila i jedna z prvních šancí v utkání, když po rohu „olízli“ břevno, tři body podle Studeného po právu zůstaly doma. „Šancí jsme měli víc. Hosté hráli jednoduchý fotbal, nakopávali na šikovného rychlého hráče vepředu, ten nám dělal trochu problémy, ale kluci to zvládli. Až na to břevno hosté nic vážnějšího neměli.“

Mělnický FC se třetí „plnotučnou“ výhrou v řadě posunul pořadím těsně za lepší polovinu startovního pole. V Čelákovicích, které měly před utkáním stejně bodů, sice hosté brzy prohrávali, z penalty ale vzápětí srovnali. Nakonec rozdílový gól přišel nedlouho po změně stran po centru Antoše a zakončení Miřatského. „Podařilo se nám domácím odskočit. Celý zápas jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli,“ neskrýval spokojenost jeden z trenérů hostí Pavel Dohnal.

Domácí se s řízením zápasu ze strany trojice rozhodčích v čele s hlavním Čermochem jen těžce srovnávali. Červenou viděl v závěru nejen jeden z hráčů, ale také trenér Radek Skuhravý. Proti tomu, že by měl arbitrům na lavičce vyhrožovat, se zástupci Unionu oficiálně ohradili. Nesouhlasili ani s prvním vyloučením za řečnění.

„Zápas byl ovlivněn výkonem rozhodčího, který utkání řídil tendenčně ve prospěch hostí,“ uvedl sekretář Unionu Milan Šikl. Sudí ovšem v zápise kromě popisu chování vykázaného kouče upozornil i na podle něj nedostatečné zabezpečení odchodu aktérů do kabin ze strany pořadatelské služby. Jeden z diváků do něj měl přes ohrazení i prudce strčit.

Pohled hostů? „Jedním směrem utkání určitě vedeno nebylo. Myslím, že rozhodčí domácím ještě jednu penaltu odpustil. Byla stejně jasná jako ta první. Kolem dvacáté minuty ušetřil červené Homolu, který vyloženě saněmi přejel Žábu,“ odmítl jednostranné řízení zápasu Pavel Dohnal. Domácí si podle něj řekli o tresty sami. „Neustále diskutovali a nadávali, což ještě více vyhrotila první červená. Měřítko pak mohlo být jiné, rozhodčí ale zápas určitě neovlivnil,“ trval na svém.

Na podzim vůbec poprvé se na hřišti soupeře dostali do vedení fotbalisté Záryb. Na českobrodskou rezervu, která se veze na vítězné vlně, to ale nakonec nestačilo. Domácí otočili na 3:1.

Hosté přečkali úvodní tutovky soupeře a z parádní akce sami trestali. Stejný kousek se jim mohl podařit i po vyrovnání, kdy domácí uchránil od druhé pohromy brankář stylového jména Vymazal. Jeho fantastický tygří skok proti samostatnému úniku Krulicha, který už se chystal zavěsit do prázdné, spoluhráči chvíli před půlí zúročili po rohu a přesné hlavičce ve vedení.

Autor prvního gólu Brodu Šťastný pak ve vyrovnaném druhém poločase asi definitivně uhasil vyhlídky Záryb alespoň na vyrovnání. Ke klidnějšímu zimování tak aktuálně čtrnáctý tým pořadí musí ve zbylých kolech ještě pořádně zabrat.

Janovský ukončil vítěznou jízdu Vestce

Cenný skalp! A-třídní fotbalisté Dynama Nelahozeves ve svém království pokořili celek z popředí tabulky, který se opírá o bývalé ligové hráče. Vítězství zařídil dvěma góly Adam Janovský, hosté z Vestce dokázali smazat pouze jeden. V soutěži ztratili po pěti kolech.

„Zápas jsme ubojovali. Soupeř byl lepší na míči, fotbalovější, ale naši kluci byli bojovnější. Myslím, že jsme měli více šancí,“ mínil po závěrečném hvizdu Martin Holý, asistent trenéra Dynama.

Hned v první minutě udělala obrana Vestce, vedená několikanásobným mistrem Jiřím Novotným, obrovskou hrubku, kterou využil zejména první poločas velmi agilní Adam Janovský. Dvacetiletý mladík přízemní střelou k pravé tyči obstřelil hostujícího Maška.

V 10. minutě posílal do vápna domácí Valda přízemní centr, který ovšem nedokázal ve výborné pozici trefit Krejza. První velká šance Vestce přišla o chvíli později. Středová řada vedená exligovým Vlastimilem Vidličkou vyslala do obrovské šance Štumpfa. Jeho střela našla dobře postaveného Zavadila. To ovšem neplatilo v 21. minutě. Domácí brankář tvrdou střelu z přímého kopu vyrazil pouze k Francovi, který srovnal.

Ve 23. minutě už opět vedli domácí. Ke střílenému centru se nakonec dostal opět Adam Janovský a pěknou střelou na zadní tyč vstřelil svoji druhou branku v utkání. Ve 40. minutě se domácí marně domáhali penalty po faulu na Janovského, píšťalka hlavního sudího ovšem zůstala němá. „Penalta byla úplně jasná, nevím, kam pan rozhodčí koukal,“ vrátil se asistent Holý k jednomu z momentů, který mohl Dynamu přinést více klidu.

Těsně před koncem první půle mohlo být naopak vyrovnáno. Do obrovské šance se při závaru v pokutovém území dostal Franc, ale jeho střela byla nakonec zablokována.

Ve druhém poločase dlouho bojovalo bez vyložených šancí. První větší vytvořila hostující Viktoria až v 66. minutě, kdy tvrdou přízemní dalekonosnou střelu chytil Zavadil. Nelahozeves svoji první velkou šanci druhého poločasu taktéž neproměnila. V 70. minutě vyslal Krejza parádní uličkou Kučeru, jeho tutovku vyrazil Mašek, dorážka Valdy skončila vedle branky.

V 74. minutě mohl vyrovnat střídající Ptáček, ale stoprocentní šanci zlikvidoval výborně chytající Zavadil. V 79. minutě dvě rychlé střely zakončené hlavičkou hostujícího Vestce skončily pouze mimo domácí svatyni. Utkání nakonec dokázali domácí přivézt k tříbodovému zisku.

„Měli jsme dát další dva góly a mohlo být po zápase dřív. Nemusel z toho být nervák až do konce. Fotbal to byl celkem kvalitní,“ dodal Martin Holý.

SKUPINA A

Dyn. Nelahozeves – Vestec 2:1 (2:1)

Branky: 1. a 23. Janovský – 21. Franc. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 3:3. Diváci: 80.

SKUPINA B

Pšovka Mělník – Rejšice 2:1 (1:0)

Branky: 44. Pokorný, 77. Havrlík – 81. Hlaváč. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 0:1. Diváci: 70.

Čelákovice – FC Mělník 1:2 (1:1)

Branky: 9. Buriánek – 11. Žaba z pen., 47. Miřatský. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: 2:1. ČK: 81. Bařina Č.). Diváci: 80.

Český Brod B – Záryby 3:1 (2:1)

Branky: 29. a 71. Šťastný, 43. Sedláček – 16. Tampír. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

LUBOŠ KURZWEIL, JAN SLÁMA