Na úspěch z domácího hřiště se fotbalistům Libiše tentokrát povedlo navázat i venku. Na Velký pátek dopoledne uloupili po výsledku 1:2 všechny body v Doksech. Předvedli tak, že výhra s Poříčím náhodná nebyla. Domácí naopak nepotvrdili vítězství z Povltavské.

Krajský přebor, 5. kolo: Sokol Libiš - SK Doksy

„Tři body jsou super, byli bychom spokojení i s jedním, ale vyšlo to,“ mnul si ruce trenér Sokola Miroslav Kratochvíl nad vůbec prvním tříbodovým dovozem v sezoně. Utkání podle ohlasů z obou táborů příliš brankových příležitostí nepřineslo. „Co se mělo proměnit, to se proměnilo,“ usmíval se Kratochvíl.

Domácí trenér Martin Škvára kouše špatně všechny porážky, ale tahle obzvlášť bolela. Těšil se, že když vsadí na stejnou sestavu jako před týdnem, bude i výkon stejně dobrý, ale nestalo se.

Podle něj byl duel s Libiší bez šancí, přesto přinesl tři góly. „A bohužel my je soupeři darovali. Dvakrát zaznělo od našich hráčů: ´Mám!´ a dvakrát neměli,“ mračil se Martin Škvára.

Nejdřív si křikl stoper Černý, ale míč nevzal hlavou ideálně a temenem ho postrčil jen k Vondrovi, který nekompromisně trestal bombou pod horní tyč. Nástup do druhého poločasu ale dokonale vyšel domácímu žolíkovi Doležalovi. Minutu po příchodu na hřiště dostal přesný centr od Mertlíka a hlavou vyrovnal.

Jenže nastalé euforie domácí nevyužili a naopak si nechali dát další lacinou branku. Tentokrát neodhadl centr brankář Švarc, míč propadl k hostujícímu Bessonovovi a Švarc ho musel stáhnout – penalta! Proměnil ji třetí určený Moravec a Libiš už ve zbytku zápasu atakům domácích odolala. Těm nevyšel ani trestňák z vápna (po faulu na Nesládka však žádali penaltu), jinak byli bezzubí.

„Od našeho druhého gólu už to byly až do konce spíš jen takové náznaky šancí po vápno na obou stranách. My jsme jich možná měli více a škoda, že jsme některý nedotáhli, protože už by bylo po zápase,“ vylíčil kouč Libiše.

V závěru tak ještě plály emoce. Podle hostů mohla klidně následovat červená karta po sražení jednoho z faulujících hráčů Libiše. „Byli jsme rádi, že jsme to ukopali. Za tři zvenku jsme velmi rádi, ale musíme je hlavně potvrdit i doma,“ uzavřel.

Jeho protějšek byl docela kritický směrem k rozhodčích. „Zaplaťpánbůh za ty staré mazáky, ti aspoň vědí, co pískají, ale ti mladí by se měli učit nejdřív v nižších soutěžích a ne v krajském přeboru. Kvůli nim jsme neprohráli, ale slabší výkon v sezoně ještě naše hřiště nevidělo,“ dodal zklamaný Martin Škvára.

