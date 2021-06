V Roztokách u Prahy se stejně jako předtím na béčku Velimi radovali hosté. Velký Borek posunula do semifinále proti Sokolu Kaňk povedená trefa Michala Junka z prvního poločasu.

„Až do zhruba 65. minuty jsme ve vyrovnaném boji byli o něco lepší. Pak nás domácí zatlačili a my hrozili už jenom z brejků. Dvakrát nás podržel Lukáš Procházka,“ popsal utkání trenér celku z Mělnicka Zbyněk Štrupl. „Příští týden v sobotu vyrážíme na Kutnohorsko. Pro nás je to pěkný zpestření,“ dodal.

Druhou semifinalovou dvojici tvoří SK Jince 1921 (Příbramsko) a TJ Slovan Velvary B (Kladensko).