Pětapadesátiletý trenér z Libiše se k fotbalu vrátil po více než tříleté přestávce, kdy se věnoval cestování po celém světě, o kterém následně i přednášel. To, že na Polabí pomáhá s tréninky, propálil na sítích samotný klub. „Klíííd,“ reagoval tehdy někdejší kouč Neratovic, Ostré, či Českého Brodu.

O pár dní později už se ovšem objevil na lavičce také v zápasech – nejdříve v poháru ve Vysoké, v neděli i v mistráku proti Hovorčovicím. A ukázal, že je v plné formě.

Žádné vysedávání na kraji lavičky. S týmem žil, jak míval ve zvyku. Emotivní byla především oslava prvního gólu, který Mělník nasměroval k opakování týden starého výsledku 3:0 ze Staré Boleslavi.

Důvod vzájemné radosti se dal z komunikace mezi oběma kouči snadno vysledovat. Nacvičený signál po rohovém kopu byl nejspíš právě z dílny „Kafína“. „Teď dáme buď gól, nebo ho z brejku dostaneme,“ predikoval správně na lavičce.

Co možná (ne)víte Ještě před úspěšnou trenérskou kariérou, v níž Jiří Kafka postoupil s Neratovicemi-Byškovicemi z okresního přeboru až do divize, byl prvoligovým rozhodčím. „Pískat jsem začal v osmnácti, když jsem si uvědomil, že jako hráč bych to výš než do divize nedotáhl. Chtěl jsem to dělat co nejlépe a dostat se co nejvýš. V 31 letech jsem se dostal do ligy a začaly zdravotní problémy s achilovkami. Po šesti sezonách jsem skončil a dal se na trénování,“ říká k této kapitole, během které odřídil v nejvyšší soutěži čtyři zápasy jako hlavní a 19 jako pomezní.

Za A) bylo správně. Standardka vyšla dokonale: Míč propadl přesně kousek za velké vápno, kde do něj práskl Petr Menčl – 1:0. „Jsem rád, že jsme se opět prosadili z rohu,“ těšilo druhého z koučů Zbyňka Štrupla po podle něj zasloužené výhře.

Navýšení se dočkala až v závěru (78. Menčl, 88. Křížek). „Celkově hra nebyla špatná, trápí nás proměňování šancí, budeme na tom pracovat. Tři body jsou super, odpočineme a ve středu jdeme na Řepov,“ dodal Zbyněk Štrupl s výhledem na dohrávku úvodího kola.

Jiří Kafka je pro něj vítaným doplněním realizačního týmu. Na trénování mladého mužstva i taktiku byl totiž dosud víceméně sám.

Na první kontakt prý došlo spíše náhodně, když u něj vedení Mělníka poptávalo spojení na některého z hráčů a přišla řeč na trenérský návrat. Překvapivá odpověď zněla, že by se mu nebránil tam, kde by mu to dávalo smysl. Co toto spojení nakonec přinese?