„První gól byl po přihrávce od Tomáše Prejsy a střele na zadní tyč, druhý jsem dal nezvykle svou slabší levou nohou, když jsem po střele chytl míč na vápně. Před třetím Michal Pražák klasicky zatáhl balon do vápna a dal ho pod sebe, já to měl už snadné,“ popsal Josef Gabčo, jak dal stylově vědět, že je zpět na staré adrese.

Hostům v utkání ani příliš nevadilo, že hráli od 36. minuty a stavu 0:1 bez vyloučeného Vály. „V deseti to bylo těžký, ale zvládli jsme to dobře a zkušeně,“ usmíval se Gabčo. Ten není zdaleka jediným navrátilcem do týmu vedeného z lavičky Slavomírem Válou starším.

Bez penalt a naposledy s jednou trojkou. Nová okresní sezona zvedla oponu

Zpět jsou Tomáš Prejsa, Dominik Dzimko (rovněž z Byšic) a Vála mladší (z FC Mělník). Tým hrající naposledy téměř až do posledních jarních kol o záchranu by měl s takovou výbavou zamířit do poněkud jiných pater tabulky. „Určitě bychom chtěli hrát nahoře,“ potvrzuje střelec.

Mimochodem, když hrál za Vysokou v přeboru naposledy, bylo z toho v sezoně 2017/2018 první místo a návrat do kraje. Teď by určitě rád něco podobného zopakoval. V klubu a týmu našel podle svých slov vše při starém. „Výborná parta a vedení, takže super,“ hlásí.

O fajn prostředí a super týmu ale mluví také v souvislosti s Byšicemi, přesto se po historicky nejúspěšnější krajské sezoně tamního fotbalu rozloučil. „Ozval se pan Řízek, že by nás chtěl zpět. Moc rád jsem na to kývl. V Byšicích jsme se pak už nějak nedohodli,“ popisuje Gabčo, jak se zrodil návrat. Do úvah o tom, co stálo za tím, že od Vitany zdaleka neodešel sám, se pouštět nechce. „Nevím, proč odešlo tolik hráčů. Ale věřím, že to Byšice uhrají,“ řekl.

Foto: Tristní start Mělnicka do I. B třídy. Premiéra zhořkla i nováčkovi

Ve Vysoké byl loni hlavním střeleckým tahounem kapitán Jan Rolenc. Každý třetí gól z celkového počtu šel právě za ním. S Josefem Gabčem by se měla palebná síla ještě citelně zvýšit, pokud si vše sedne. „Já a Roli si umíme vyhovět. Určitě nám to bude fungovat jako v té sezoně, kdy jsme postupovali,“ je přesvědčený.

Věří zároveň, že se jako handicap neprojeví absence domácího prostředí. V podzimní části totiž Vysoká odehraje při rekonstrukci svého hřiště zápasy ve Vehlovicích. „Samozřejmě je moc velká škoda, že nebudeme hrát před svými fanoušky, ale na druhou se můžeme těšit na krásné hřiště,“ komentuje to Gabčo.

Na startu sezony tradičně musí dělit síly i mezi futsal. Prvoligová sezona Olympiku Mělník už doslova buší na dveře. „Zase to bude moc náročné, ale věřím, že to zvládnu skloubit,“ těší se stálice sestavy letos nově i na spolupráci se dvěma Brazilci. Kde mu to nakonec bude padat víc?

Olympik v generálce přehrál klokany. Ligové parametry měl až druhý poločas