„Motivaci dávat góly je pořád. Hlavně se to ode mě očekává,“ říká třicetiletý hráč, který kromě Vysoké prošel mělnickým FC, Pšovkou či Velkým Borkem.

Pohárové zápasy prý s týmem berou jako součást přípravy na mistráky. „Proběhlo pár tréninků a zápasů. Nic náročného. V utkáních se snažíme dávat do sestavy i mladší kluky a dorostence, ať mají nějaké zkušenosti,“ přiblížil.

Přiznal ovšem zároveň, že po týmové stránce na Vysoké spokojenost s podzimem nepanuje. „Prohráli jsme zbytečně několik zápasů smolnými góly,“ má vysvětlení, proč předloni ještě účastník I. B třídy zimuje až na průběžném desátém místě.

Nejlepší podzimní střelci okresního přeboru

14 – David Černý (Čečelice), 12 – Martin Růně (Všestudy), 10 – Jan Rolenc (Vysoká), 9 – Jakub Zoreník (Vraňany), Patrik Koudelka (Všestudy), Jáchym Brázda (Všestudy), 8 – Tomáš Kvída (Dolní Beřkovice), Michael Sus (Obříství)

Osobní bilance ale dělá autorovi v průměru každého třetího gólu Vysoké docela radost. „Mohlo to být sice ještě o něco lepší, ale i tak dobrý. Když bude za sezonu dvacet gólů, budu spokojený,“ má jasno. Jasný cíl má i s celým mužstvem: Udržet se mezi okresní elitou!

A nelákalo by ho znovu střílet góly na o něco vyšší úrovni? „Myšlenky na vyšší soutěž by samozřejmě byly, i nějaké nabídky, ale bohužel to už ze zdravotních důvodů nejde,“ objasňuje, proč své fotbalové ambice omezil na to, aby si zahrál jen pro radost a žízeň. A bavil u toho diváky. Minimálně u těch vysockých se mu to už delší dobu daří…

