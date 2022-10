Klasické bojovné a vyhecované derby, souhlasíte? Bojovné derby, těžký terén. Vyhecované to bylo. Prostě derby. Nějaké zákroky byly na hraně. Myslím si, že pro diváky, kterých bylo hodně, to bylo zajímavé.

Šancí ale příliš nebylo, že?

Jedinou šanci jsme měli v prvním poločase na konci, kdy jsme trefili tyčku. Ve druhém šel Junek po chybné rozehrávce sám na gólmana. Mohli jsme se v nějaké 85. minutě dostat do vedení a mohlo to být vyřešené. Byl to zápas o jednom góle. Přišlo mi, že hosti z Dynama žádnou větší šanci neměli. Na konci možná trochu zazlobili, ale nic stoprocentního.

Jaké to bylo hrát proti svým nedávným spoluhráčům? A nebolely souboje s Janem Vorlem?

Nebolely. On nehraje zákeřně, spíš silově. Petr Dubský taky, když tam byl v prvním poločase. Jsou to takoví chlapi jako já. Mám tenhle silový fotbal rád. Ale je to náročné.

Páska souvisela se soupeřem?

Ano, bylo to kvůli tomu, že jsme na Dynamu strávil dlouhá léta.

Proběhlo s bývalými spoluhráči nějaké předzápasové hecování? S kým nejvíc?

Jo. Nejvíc s Jakubem Kučerou, se kterým jsme si psali celý týden, vlastně už od minulého zápasu.

Po některých vašich zákrocích hlavně ke konci zápasu přišly z hostující strany velké emoce…

Jsem takový, že fotbal hraju dost od podlahy. Nebojím se tam šlápnout. Kluci mě samozřejmě znají. Strávil jsem s nimi spoustu let, ale dnes hraju proti nim. Na konci se jim nelíbilo, že jsem udělal nějaké věci, které byly na hraně, nebo třeba trochu za hranou. Ale je to derby. Beru to tak. Teď hraju tady, bojuju za Kralupy a nemůžu uhýbat ze soubojů. To musí kluci pochopit.

Po souboji s Vymětalíkem vám vyčítali jeho dohrání po odpískání. Co se tam stalo z vašeho pohledu?

On držel rukou balon na zemi, já jsem tam doklekl kolenem. Vypadalo to, že na břicho. Zaklesli jsme se do sebe v souboji. Možná to ode mě bylo zbytečné.

Viděl jsem, že při odchodu do kabin došlo po vyříkávání i na podání rukou…

Jo. Emoce ještě asi chvíli budou. Ruce jsem si s nimi podal i se omluvil. Nemám s klukama problém.

Jak hodnotíte váš rozjezd sezony s kralupským týmem?

Jsem spokojený. Měli jsme některé zápasy lepší, některé horší. Někdy jsme měli štěstí, jindy smůlu. Je to takové nováčkovské. Máme teď i nějakou marodku a hodně hráčů zraněných. To je taky znát. Když je únava na hřišti, je potřeba vystřídat a dát tam čerstvý vítr. Když je nás pak málo, tak tam není taková kvalita. V zimě nejspíš bude potřeba kádr ještě trochu doplnit.