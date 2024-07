Tým se navíc blýskl i v jednom ze dvou přípravných zápasech proti divizním soupeřům. Po úvodní těsné porážce 1:2 od Dobrovice si kohouti vyšlápli na Brandýs. Brankami Přibyla, potenciální posily Simandla a Bessonova v rychlém sledu vyprovodili rivala výsledkem 3:0. K dalšímu duelu nastoupí už ve čtvrtek opět doma proti Xaverovu (od 18.00).

Trenér Miroslav Kratochvíl pro Mělnický deník shrnul dosavadní průběh přípravy:

Miroslav Kratochvíl, trenér Libiše Začali jsme minulý týden v pondělí. Naplno jedeme každý den, což je taková zvláštnost pro některé, že trénujeme každý den. Nicméně asi to má patřičné odůvodnění a už pomalu přichází to, že by se mělo za chvíli sklízet. Myslím si, že to je na dobré cestě. I hráči si to pochvalují. Běhání je prostě podstatné a bez toho to nejde.

O utkání s Dobrovicí

Prohráli jsme 1:2 a vyzkoušeli jsme všech devatenáct dvacet hráčů. Nehráli jsme špatný fotbal, ale byli jsme prostě unavení z těch tréninků, a proto jsme v podstatě točili dva týmy. Možná premiérovou trefu si vysloužil Savulkin, který góly moc nedává. Myslím, že utkání se velmi povedlo Ciolkovi, byl aktivní, byl vidět a nebezpečný. Utkání jsme prohráli některými vlastními chybami, ale je to příprava, takže na výsledcích se moc nestaví, spíš na předvedené hře.

O utkání s Brandýsem

Brandýs jsme brali jako favorita, i tak jsme ho chtěli potrápit a to se nám povedlo úplně dokonale. Byli jsme mnohem lepší a aktivnější v obou dějstvích. Soupeře jsme nepouštěli téměř do ničeho a naopak v první půli jsme si vytvořili asi tři brankové příležitosti, jednu tyč, takže tam to byla otázka času a do druhé půle jsme to promíchali. Do brány šel tentokrát Chládek, protože Fiala celý týden nebyl a netrénoval. Okolo asi šedesáté minuty jsme v rozmezí deseti minut dali tři góly. Začal to krásnou střelou Přibyl ze střední vzdálenosti. Pak se přidal Simandl, který nastoupil místo Vetešníka v útoku, a třetí přidal Bessonov. Takže za mě spokojenost. Chládek potom chytil dvě takové nepříjemné střely. Až po prostřídání se nám to trošku vymklo a soupeř nás zatlačil, ale nedokázal vytěžit nic. Takže zatím musím říct, že z naší strany spokojenost.