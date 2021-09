Udílet lavičce pokyny pravidelnými telefonáty s asistentem byl donucen poté, co zkritizoval jeden z výroků asistenta na pomezí. Komplikace nakonec neměla vážnější dopad než větší množství provolaných minut. Hosté se sice z dvoubrankového nástupu domácích herně oklepali, brankou inkasovanou do šatny si ale cestu k bodům definitivně zazdili. V útoku zlobili i ve druhém poločase, druhé snížení z penalty ale přišlo až v úplném závěru.

Červené karty se v rukou rozhodčích objevily i jinde. V Hovorčovicích patřily hned dvě hostům z Kralup, kterým z rodinných důvodů chyběl na lavičce trenér Hemr. První schytal chvíli před pauzou nadějný brankář Vondráček, jenž se přes zkušeného Šídla dostal mezi tyče v sezoně vůbec poprvé. Pro Kralupské o to hůř, že s vyloučením následovala i penalta a zvýšení na 2:0.

Ústřední postavou druhého poločasu se pak stal pro změnu Stanislav Mařík. Nejdřív dokázal navzdory oslabení natáhnout svou střeleckou šňůru na šest gólů, deset minut po zdramatizování duelu ale dostal i on stopku, tentokrát po druhé žluté. První podzimní porážka celku z Olší už byla neodvratná.

Stejný průběh skóre měl i duel v Radonicích, kde se alespoň svého prvního střeleckého úspěchu dočkal nováček z Velkého Borku. Lužec přidusila u dna jasná domácí porážka od Staré Boleslavi. Na jednom bodu setrval i Bakov, za který šel letos podruhé do akce i trenér Jaroslav Kamenický. V Libčicích vydržel na hřišti zhruba hodinu. Tým navzdory tříbrankové porážce chválil za bojovný přístup.

Dobrá nálada z vydařeného vstup do soutěže pomalu opouští i zbylé dva nováčky. Pro Líbeznice přišla v Kosmonosech těsná porážka s kaňkou v závěru. Na svědomí ji měl trenér Ladislav Kurucz. Ač se na hřiště nominoval až v 87. minutě, a celkově za áčko po téměř dvou letech, stihl ještě červenou za „udeření soupeře rukou do zátylku v přerušené hře“ a po jejím udělení i urážku rozhodčích. Druhou porážku v řadě zapsala i rezerva Velvar. Na jejím hřišti si na ní vyšlápl nadále neporažený Chotětov.

Byšice – Holubice 3:2 (3:1)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Místo, abychom si užívali čtvrtou výhru v řadě, řeším problémy s hráči. Ti, co se nedostanou do základní sestavy, jsou uražení. Ti, co jsou střídaní ze hřiště, zrovna tak. Místo radosti je člověk spíš naštvaný a tolik si to neužije. Když jsme do patnácté minuty vedli dva-nula, myslel jsem si, že to bude pohodový zápas. Soupeř pak přeházel hráče na jednotlivých postech, začal se více tlačit dopředu. Jejich dva šikovní rychlí kluci nám dělali celkem problémy. Ve druhém poločase se dostali určitě do většího počtu gólových šancí než my. Tři body jsou pro nás výborné.“

Roman Slavíček, trenér Holubic: „Rozhodla první půle. Po inkasovaném gólu z rohu jsme mohli dát hned z dalšího protiútoku na jedna-jedna, to se nestalo. Po kontaktním gólu jsme v nastavení dostali gól do šatny. Ve druhé půli mi přišlo, že soupeři docházejí síly, v určitých pasážích jsme měli navrch, byli jsme víc na balonu. Nebyli jsme bohužel schopní vytěžit nic víc než šance, na ty se fotbal nehraje.“

Radonice – V. Borek 2:1 (2:0)

Jan Jeník, trenér Radonic: „Čekal nás zápas s posledním mužstvem tabulky a věděli jsme, že budou chtít dát první gól a zkusit bodovat. Borek měl velmi dobré ofenzivní hráče. I přes naše čtyři absence hráčů ze základní sestavy jsme čekali mnohem lepší výkon. Hráli jsme špatně, nedařilo se nám nic, řady se nám neprolínaly a byli jsme velmi neaktivní. Ze sportovního hlediska si myslím, že si hosté zasloužili alespoň bod. Ale samozřejmě jsem rád, že jsme vydřeli výhru.“

Zbyněk Štrupl, trenér Velkého Borku: „Domácí vyhráli zaslouženě. Dali dvě branky, my jenom jednu.“

Lužec – St. Boleslav 1:6 (1:4)

Miroslav Sunkovský, trenér Boleslavi: „Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou. Domácí jsme přehráli ve všech směrech. Vyvarovali jsme se zbytečných chyb z minulých zápasů. Je potřeba pochválit celé mužstvo za skvělý přístup.“

Hovorčovice – Kralupy 2:1 (2:0)

Luboš Černý, předseda Kralup: „Po prvních třiceti minutách, kdy byla hra vyrovnaná s naší převahou na míči a náznaky šancí, jsme po hrubé chybě obránce dostali gól z brejku, paradoxně po naší velké šanci po standardní situaci. Poté jsme neproměnili obrovskou šanci Polákem, který po samostatném úniku orazítkoval pouze tyč. Na závěr poločasu byl po hrubé chybě vyloučen brankář Vondráček. Penalta, gól, červená. Druhý poločas jsme odehráli v deseti nejlepší úsek zápasu cca do 70. minuty, kdy byl opět naprosto zaslouženě vyloučen Mařík. V devíti bylo nad naše síly cokoli s výsledkem udělat. Domácí berou vzhledem k našemu výkonu body zaslouženě. Do dalšího utkání a zbytku sezony musíme vše od základu změnit, jinak nemůžeme pomýšlet na vršek tabulky. Sám se nikdo neporazí, a pokud nebude dělat každý pro výsledek maximum, nemůžeme vyhrávat. Doufáme, že tato facka bude mít pozitivní efekt, a vezmeme nadcházející zápasy za správný konec.“

Libčice – Bakov 3:0 (2:0)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „Myslím, že hráčům můžu poděkovat za bojovný výkon, ale opět jsme bez bodu. Sráží nás jen to, že neproměňujeme gólové příležitosti. I s hráči béčka se dá hrát, neboť někteří hráči áčka si na venkovní utkání opět udělali volno.“

Velvary B – Chotětov 0:1 (0:1)

Jaroslav Souček, předseda Chotětova: „Do Velvar jsme odjížděli s vědomím, že nás čeká nesmírně těžké venkovní utkání. Nicméně v první části poločasu jsme byli aktivnější, což potvrdil i úvodní gól. Poté se znovu Souček mohl dostat k dalšímu brejku, ale obrana ho zastavila v poslední chvíli záchranným faulem. I domácí tým si poté vytvořil několik šancí, jedna z nich skončila na tyči, několik nebezpečných centrů zlikvidoval gólman Ulman, nebo dobře fungující obrana. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná, domácí se snažili o vyrovnání, naši hráči hrozili rychlými protiútoky, ale bez gólového zúročení. V závěrečné části byli aktivnější domácí, kteří si vytvořili několik standardních situací, ale kýženého vyrovnání nedocílili ani z jedné stoprocentní šance.“

6. kolo (4. hrané): Radonice – V. Borek 2:1 (24. Moravec, 37. Pekárek – 57. Kováč), Lužec – St. Boleslav 1:6 (16. Kučera – 43. z pen. a 71. Krulich, 3. a 55. Vodák, 32. Štěpánek, 37. Hejl), Hovorčovice – Kralupy 2:1 (26. Černý, 42. z pen. Pouzar – 60. Mařík), Libčice – Bakov 3:0 (12. Jeřábek, 36. Paluka, 85. Hrdina), Byšice – Holubice 3:2 (6. Vála, 15. Gabčo, 45. Lauda – 30. Ježek, 90. z pen. Valtr), Velvary B – Chotětov 0:1 (29. Souček), Kosmonosy B – Líbeznice 1:0 (23. Král)