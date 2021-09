Po jak dlouhé době s týmem nepřipsal na domácím hřišti ani bod, si sám nevybavil. „Jednou to muselo přijít. Hlavně, aby to teď nebylo častěji.“

„Myslím, že jsme přístup k zápasu podcenili. Nebyli jsme si schopní pořádně přihrát a založit kloudnou akci. Soupeř byl lepší ve vápně, dával góly a zaslouženě vyhrál. My jsme se ve druhé půli snažili hrát, ale ve vápně jsme se do nějaké vyložené šance nedostali,“ shrnul nezdar trenér Dynama Daniel Kaplan. „Hosté hráli dobrý fotbal, v určitých fázích zápasu byli lepší. Na nás se projevilo, že máme z posledních pěti zápasů pět dlouhodobě zraněných,“ dodal Kaplan.

Až do závěru podzimu zatím poslední sezony dohrané až do konce. Tak daleko byste se ještě před sobotou museli v archívu vrátit, abyste našli poslední mistrovskou porážku Nelahozevsi v základní hrací době na domácím hřišti. Téměř už tři roky trvající neporazitelnost čítající 21 duelů smazalo Jíloviště. Týmu vedeného z lavičky Horstem Sieglem dynamovci podlehli 1:3.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.