TJ Ligmet Milín – SK Doksy 6:0 (3:0)

Branky: 21. Kadlec, 29. a 54. Gabriel, 33. Pastyrik, 68. Bican, 77. Rom. Rozhodčí: Kurka. Diváků: 300.

Martin Malý (trenér TJ Ligmet Milín): Asi vždy to může být lepší. Kdyby nám tohle ale řekl někdo v týdnu, tak bychom byli spokojení. Nedostali jsme gól, vyhráli jsme suverénně, takže jsme spokojení. Myslím, že se hrál i koukatelný fotbal. Byly tam pasáže, kdy se objevily hezké akce. Soupeř ukázal, že je fotbalový, měl tam kvalitní hráče, takže utkání nebylo jednoduché. Vždy si pomůžeme prvním gólem a pak už je utkání pro nás lehčí. Rozdíl, jestli někdo přijede jenom odkopávat, chodit do faulů a tak. Když se někdo snaží hrát fotbal a konstruktivně, tak nám to vyhovuje.“

Martin Škvára (trenér SK Doksy): „Přijeli jsme do Milína hrát fotbal a narazili jsme na fotbalovější mužstvo. Nepřijeli jsme tam bránit, přijeli jsme si to s nimi rozdat, ale fungovalo to pouze do prvního gólu. Po cestě v autobuse měli kluci asi v hlavách, že už prohráváme 0:2, a gól, který padl na 0:1, už pro nás asi nebyl na 0:1, ale na 0:3. Kluci to pak dopředu de facto zabalili a soustředili jsme se jenom na obrannou činnost. Přesto to nestačilo. Pro nás ale skončil fotbal po prvním gólu, do té doby jsme hráli naprosto vyrovnané utkání. Pak se to ale zhroutilo jako domeček z karet. Bohužel jsme ani jeden gól nedostali po nějaké vypracované akci, ale dostávali jsme góly po odražených míčích a dokonce dvakrát z rohu. To rozhodlo, měli výborné zakončení a dokázali dostat míč do brány ze všech pozic. To my postrádáme. V nějakých šancích jsme byli, nastřelili jsme břevno… To, co jsme měli, by soupeř stoprocentně proměnil.“

Milín zahájil jaro rázně. Doksy bez slitování odjely domů s “kanárem“