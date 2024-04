AFK Tuchlovice – TJ Sokol Libiš 3:4 (0:3) Branky: 53. Pudil, 62. Pihrt, 75. Cabejšek – 10. Macháček, 23. a 51. Vetešník, 29. Mündl. ŽK: Menčl, Savulkin, Vetešník, Ptáček, Macháček. Rozhodčí: Svoboda. Diváků: 121.

Miroslav Supáček (trenér AFK Tuchlovice): Vstup do zápasu se nám nevydařil a do 30. minuty jsme páchali atentát na fotbal. V desáté minutě jsme dostali z rohu gól na zadní tyči. V přípravě o tom mluvím, hráči to ale pochopili, až když jsme rozehrávali z poloviny hřiště. Ve 24. minutě nám hráč soupeře obešel asi čtyři hráče a v pohodě zakončil na 0:2. Ve 30. minutě opět roh, proletělo to malým vápnem až ke druhé lajně, centr a opět to proletělo přes naše hráče až k soupeři a bylo to 0:3. Pak jsme si vytvořili pár pološancí a rohů, vytěžili jsme z toho ale jen tyč Pudilem. Druhý poločas jsme začali trochu lépe, ovšem v 51. minutě hráč soupeře z 18 metrů trefil šibenici a bylo to 0:4. Zbraně jsme nesložili, hosté nám svojí pasivitou dovolili hrát víc dopředu a v 53. minutě z rohu dal Pudil na 1:4, v 62. minutě Pihrt na 2:4 a v 75. minutě Cabejšek na 3:4. To bylo až na pár závarů všechno. Hosté se prozdržovali k zaslouženým třem bodům. Jsme v krizi a jedině sami se z ní musíme dostat, je to na nás, nikdo to za nás neuhraje.

Miroslav Kratochvíl (trenér TJ Sokol Libiš): Z horké tuchlovické půdy bylo přáním přivézt minimálně bod, ale vzhledem k vývoji zápasu byl bod už málo. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a v poločase jsme zaslouženě vedli 3:0. O poločasové přestávce jsme kladli hráčům na srdce, abychom aktivitou otupili očekávaný tlak domácích v prvních dvaceti minutách druhé půle. To se nám celkem dařilo a díky výstavní brance Vetešníka jsme ještě náskok navýšili na 4:0. Poté jsme však úplně vypadli z rytmu, vyklidili pole a po kontaktní brance domácích na 4:1 se začali bát o výsledek. Nikdo nechtěl tvořit, pouze jsme se bránili domácímu náporu. Po velké hrubce našeho gólmana se domácím podařilo snížit na rozdíl jedné branky a my nakonec byli v závěru šťastní za tři body. Za první polovinu zápasu patří našemu mužstvu pochvala, to jsme měli na hřišti našeho špílmachra Menčla, který však musel kvůli zdravotním problémům hřiště opustit, a my byli rázem bez mozku. Za druhou půli musíme mužstvo pokárat, protože z 4:0 zápas takto zdramatizovat je nevídané.

