Poprvé se ve vyšší třídě trefil až v šestém kole, jenže hned třikrát. A od té doby v každém utkání a naposledy dokonce čtyřikrát. Dvacetiletý Adam Knoflíček (foto) se hlavní měrou podílel na spráskání Holubic, které V Olších neuchránil od debaklu ani brzký vedoucí gól.

„Nějaký čas nám trvalo, než jsme se dostali do zápasu,“ přiznal nedobrý vstup na podzim rázem devítigólový kanonýr. Právě on čistým hattrickem v rozmezí čtvrthodiny přehodil otěže nad zápasem do rukou domácích. „Hned po poločase jsme opět rychle skórovali, a to definitivně rozhodlo. Řekl bych, že od stavu 4:1 už se zápas dohrával a my ho měli plně pod kontrolou,“ dodal.

Za to, jak mu to v posledních kolech začalo padat do brány, je samozřejmě velmi rád. „Na začátku sezony jsme měli problém s proměňováním šancí, takže jsem rád nejen za sebe, ale hlavně za celý tým, protože díky tomu získáváme cenné a důležité body.“

Těch je už rovných dvacet, což řadí nováčka na průběžné třetí místo skupiny. Výš jsou i s přispěním výher ve vzájemných zápasech pouze Libčice a Úvaly. Ty naposledy o gól přehrály Lužec, kterému se venku v posledních kolech přestalo dařit.

DVOUBODOVÁ RÁNA KAPITÁNA

Vysoká si po marném boji s rozhodčími v Holubicích spravila chuť. Proti nebezpečnému Bakovu, který si týden předtím vyšlápl na vedoucí Libčice, ovšem měla namále. Remízu ozdobenou nakonec i druhým bodem zachraňoval kapitán Rolenc gólem ze skrumáže v devadesáté minutě.

„Tohle jsou přesně situace, ve kterých se umí orientovat jako málokdo,“ mnul si ruce trenér Vysoké Václav Řízek.

„Měli jsme problémy se složením, máme dost zraněných. Obě mužstva zápas odmakala, mělo to náboj. My byli šťastnější,“ byl se dvěma body spokojený, byť cítil, že z úvodních šancí (Pražák, Rolenc, Gabčo) měl tým vytěžit víc než gól z přímého kopu v podání Martina Skopky.

Hosté poté začali zlobit a po vyrovnání se mohli dostat do vedení klidně ještě do půle. Povedlo se jim to až nedlouho před koncem. Domácí v té době riskovali se čtyřmi útočníky. Jeden měl nakonec v otevřeném boji poslední slovo.

Rozstřel byl k vidění také v Byšicích. Domácí proti Chotětovu brzy přišli o vedení a po změně stran také o vyfaulovaného Nováka. Více než půlhodinovou přesilovku hosté nevyužili. Přesto odcházeli z utkání o něco spokojenější. Podle trenéra Byšic Daniela Hnízdila mohly v utkání vyhrát oba týmy, dělbu považoval za spravedlivou. Mrzelo jej nakonec hlavně to, že tým lépe nezvládl penalty.