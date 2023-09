Ani fotbalisté Kralup a jejich zlepšený výkon oproti vloženému kolu nezastavil spanilou jízdu nováčka z Tuchoměřic. Domácím na udržení stoprocentní bodové bilance stačil jediný gól.

Příprava: FK Kralupy 1091 (v modrém) - SK Doksy (2:1) | Foto: Jan Sláma

Tým okolo otce (trenér) a syna (jedna z opor) Jeslínkových nepolevuje ani po druhém postupu v řadě. Z pěti zápasů ve společnosti týmů I. A třídy si nese plný počet bodů při celkovém skóre 17:2. Zápas s Kralupy byl pro domácí jedním z těžších, před dvěma stovkami diváků rozhodla trefa Vegrichta z 31. minuty.

„Věděli jsme, že Tuchoměřice jsou první a ještě neztratily ani bod, tak nás nebude čekat nic lehkého. Oproti utkání ve středu jsme předvedli diametrálně rozdílný výkon. Bylo tam nasazení a bojovnost. V tomhle směru nemáme hráčům co vytknout,“ zmínil středeční porážku od kladenského béčka předseda FK 1901 Luboš Černý. „Celkově jsme nebyli horším soupeřem a myslím, že utkání by slušela spíše remíza, ale bohužel se domácím povedl jeden brejk a my jsme své šance neproměnili, tak odjíždíme bez bodu,“ dodal.

Dynamo Nelahozeves zůstalo po porážce 1:3 v Příbrami na Spartaku už jediným týmem bez bodového zisku. Na půdě tradičního klubu slavícího 129. výročí od založení hostům nepomohlo ani vedení po brance Kalaše. Domácí zabrali a ještě do přestávky otočili na 2:1 a od vyrovnávací trefy Buchty byli lepším týmem.

Obrat byl navíc podpořen i po přestávce. Deset minut po startu druhé půle dostali Příbramští možnost zahrávat penaltu, kterou bezpečně proměnil Jeník a od té doby měli domácí utkání plně pod kontrolou. „Nelahozeves pak už neměla mentální síly na odpor ani na zvrat zápasu,“ mínil kouč domácího celku Zdeněk Míka.