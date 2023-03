Trenér Kralup Karel Kristen po úvodní jarní porážce od Nového Strašecí věřil, že tým může ztracené body při stejném nastavení okamžitě nahradit. Zároveň zmínil důležitost Stanislava Maříka. Jeho slova se ve Velké Dobré naplnila do puntíku.

Domácí sice udeřili jako první. Do poločasu ale přišlo ze strany hostí vyrovnání z penalty, ve druhém pak rozhodnutí. Trenér Kristen ani za nepříznivého stavu o třech bodech nepochyboval. „Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou. Kdybychom po dvaceti minutách vedli tři-nula, nikdo by se nedivil. Bohužel jsme se opět nevyvarovali individuální chyby, kterou soupeř vyřešil gólově,“ řekl k zápletce.

Skvělý start nového trenéra. Libiš v závěru otočila, fanoušci Slaného nevěřili

Po delší době kompletnější sestava zvládla obrat a soupeře už k dalšímu gólu nepustila. „Domácí podnikali rychlé brejky a občas zahrozili ze standartek, ale dobře jsme to řešili v našem pokutovém území. Ve druhém poločase soupeř zjednodušil hru dlouhými nakopávanými balony a kromě jedné šance jsme ho k ničemu nepustili,“ ocenil Kristen defenzivní hru.

Slova chvály měl i pro střelce obou gólů. „Potvrdil, že je momentálně náš stěžejní hráč. Celkově to bylo fyzicky náročné utkání. Na přírodní trávě jsme hráli poprvé a pohyb je úplně jiný než na umělce. A síly ubývají. Hřiště v Dobré má navíc nadstandardní rozměry, ale popasovali jsme se s tím dobře,“ vylíčil Kristen.

Novotný opouští Kralupy. Zahraje si o postup v okresním přeboru

Kralupskou bránu v Dobré strážil Marek Mojžíš. Šestačtyřicetiletý gólman přišel jen den před utkáním z konkurenčního Chlumce, za který ale naposledy naskočil před rokem a půl. Do stejného klubu by se měl i vrátit.

„Chtěl bych jim poděkovat, že nám vyšli vstříc a zapůjčili nám jejich gólmana, jelikož jsme měli nemocného našeho (Kamila Šídla),“ přiblížil Karel Kristen, který se s brankářem působícím hlavně na Berounsku, ale ve fotbalovém životopise má třeba i Příbram, Liberec či pražskou Spartu, zná s Hanspaulské ligy. „Vyšel nám vstříc a potvrdil, že je kvalitní a zkušený gólman,“ chválil kouč Kralup.

Dvě červené pro Dobrou

Domácí byli po utkání hodně naštvaní na rozhodčí v čele s dvacetiletým Chalupou. Vyčítali mu nejen odpískání pokutového kopu po střetu brankáře Jungra (chytával i za Libiš) s kapitánem Hemrem. Za druhým gólem hostí viděli pro změnu ofsajdové postavení a nespokojení byli i s délkou nastavení ve druhém poločase.

Za své reakce si červenou kartu vysloužil po druhém gólu hostí trenér Marek Abraham, po závěrečném hvizdu pak hráč Martin Zimerman. S mladým rozhodčím se domácí oddíl neshodl ani v jeho popisu stěžejních situací do zápisu. Sám tak podal obsáhlý oficiální protest.

Bez gólů i šancí. Neratovice doma ztratily remízou s Kosmonosy

„Za mě penalta byla. Náš hráč si balon posouval do strany ve vápně a domácí brankář na něj naskočil. Jestli zasáhl nejdříve míč, jak tvrdil, nemohu posoudit. Šel tam ale strašně nešikovně. Druhý gól nemohu posoudit, měl jsem to přes celé hřiště,“ sdělil k inkriminovaným situacím Karel Kristen, podle kterého domácí reagovali negativně na skoro každý výrok sudího od samého začátku. „Nezvládli to především v hlavách. Není se čemu divit, že si rozhodčích chtěl na hřišti udělat pořádek,“ uzavřel Kristen.