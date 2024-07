Pouze něco málo přes půl sezony trval trenérský návrat Tomáše Hunala k mužstvu, v němž končil i svou hráčskou kariéru. Podle slov manažera FK 1901 Davida Hemra v rozhovoru pro televizi kralupské radnice vedení klubu s koncem kouče předem počítalo. Náhradu už má, ovšem přijít by měla až v zimní přestávce. Do té doby se kormidla ujal právě Hemr, jenž rozjížděl i loňskou sezonu. Jméno svého nástupce na základě jeho přání zatím prozrazovat nechce.

Předem podle svých slov věděl také o odchodu až sedmi hráčů ze základního kádru. Pokračovat v kralupských barvách nebudou mimo jiné zkušení borci Stanislav Mařík, Miloslav Houška, Michal Houžvička, Jaroslav Emmer, nebo Tomáš Petr. „Museli jsme na to reagovat, honíme to trochu na poslední chvíli, ale nikdo se nemusí bát, že bych to nedotáhl,“ ujistil David Hemr.

Náhradou by mohli být zčásti vlastní mladí odchovanci, kteří dostávali příležitost už během jarní části, kdy měl tým nahráno a netýkaly se jej sestupové starosti. Jen na dorostencích, byť talentovaných, ale podle Davida Hemra stavět nelze. „Dorostenecký fotbal je úplně jiný než dospělý,“ argumentuje.

V Kralupech tak sáhli i po příchodech hotových fotbalistů. Nejvýraznějšími posilami by měli být ex-neratovický Martin Rejman, hrající na jaře za B-třídní FK Mělník 1909, a navrátilec z Libiše Dominik Menčl. Jméno další nové tváře ještě David Hemr před dotažením přestupu odtajňovat nechce. „Martin Rejman je výborný fotbalista, do party taky dobrý, takže kabina si sedla,“ pochvaluje si.

V letní přípravě, jejímž centrem se při rekonstrukci hrací plochy stadionu V Olších stalo hřiště v Nové Vsi, tým odehrál dva zápasy proti soupeřům stejné úrovně – s Roudnicí prohrál 1:3, mělnickou Pšovku porazil 4:2. „Tam už si to trošku sedlo. Už byl hlavně i Ríša Culek, který diriguje celou obranu,“ zmínil Hemr padesátiletého matadora sestavy.

O nadcházejícím víkendu ještě změří síly s Doksy, tedy účastníkem krajského přeboru. Podle Davida Hemra se po slabším rozjezdu do tréninků účast ustálila na dvacítce hráčů.

Až druhou srpnovou sobotu zápasem proti nováčkovi z Dobrovíze Kralupští otevřou nový soutěžní ročník, vyrukují v netradičním čase domácích zápasů. Po dopoledním termínu zkouší oslovit větší počet fanoušků tím úředním, tedy odpoledním.

Co se podle Davida Hemra nezmění, budou ambice. Co o nich napověděla uplynulá sezona? Kralupští v ní v jednu chvíli figurovali na třetím místě, nakonec ale skončili „až“ osmí. Podle manažera byla sezona i tak dobrá. V jejím závěru se projevilo, že tým nemohl postoupit ani spadnout. Došlo tak i na „experimentování“ se sestavou a větší příležitosti pro mladé hráče. Některé další potkalo zranění a ani s nábojem už to prý nebylo takové jako v začátcích soutěže, do kterého jdou všechny týmy naplno.

Také David Hemr se dovede vcítit do optimistických hlasů volajících hlavně po sérii dobrých výsledků po postupu alespoň do krajského přeboru. Jedním dechem ale zároveň připomíná, že každá vyšší soutěž přináší kupu nových starostí – od už nyní nelehkého shánění hráčů i sponzorů až po náročnější dopravu i tréninky.

„Ono to není jenom to vyhrát, to je sice hezké, je to euforie, že jste zase něco někam dokázali, ale ony tam naskáčou větší problémy,“ říká s tím, že se V Olších snaží hrát to, na co mají. „Kdyby šlo postoupit, asi bychom pro to udělali maximum, jak vedení, tak hráči, tedy alespoň ten krajský přebor. Neustále se mluví o tom, že by Kralupům slušela divize, ale to je prostě to sci-fi,“ má jasno.