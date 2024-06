„Naštěstí se nám podařilo proměnit šance hned na začátku utkání, což rozhodlo,“ liboval si Luboš Krejza. Nejlepší střelec mužstva v utkání zakulatil svou gólovou sbírku v sezoně na rovných dvacet kousků. Skóre otevíral hned v úvodní minutě, ve čtvrtině hrací doby měl na kontě hattrick. A to ještě v 6. minutě jeho šou „narušil“ skórující Tomáš Petr.

„Nepamatuji si, že bych hattrick někdy dokázal tak rychle. Samozřejmě to byl výsledek práce celého týmu, že se to takhle povedlo,“ dával zkušený útočník kredit spoluhráčům.

Podobný výsledek už podle něj svěřenci trenéra Tomáše Hunala potřebovali. Vždyť poslední výhra v derby s Dynamem Nelahozeves byla už více než měsíc stará. „Zápas týmu i mně osobně zlepšil náladu, protože se nám v poslední době nedařilo ani herně, ani výsledkově,“ řekl devětatřicetiletý borec.

V utkání prý do puntíku vyšla taktika, s jakou na už jistě sestupujícího soupeře nastupovali. „Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivně a pokusit se rychle vstřelit první gól. To se nám podařilo velmi brzy,“ poznamenal s tím, že rozdíl byl především v nasazení a zkušenostech. A to ještě domácím chyběl kvůli účasti na Euru v malém fotbale Stanislav Mařík.

„V soubojích jsme byli agresivnější a podařilo se nám přidat další góly. V podstatě ve 22. minutě bylo o výsledku rozhodnuto, i když soupeř se snažil a měl celkem běhavé hráče, bylo však patrné, že jim chybí zkušenosti,“ uzavřel Luboš Krejza.